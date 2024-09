Le déploiement de serveurs IBM Power Systems avec un stockage IBM FlashSystem pour l’hébergement de SAP a permis à NTT DATA Business Solutions Nordics de transformer ses capacités et de fournir un service encore meilleur à ses clients, tout en contrôlant les coûts.

Dannie Lynge Havgaard développe : « L’utilisation d’IBM Power Systems et d’IBM FlashSystem a fait une différence majeure dans notre travail auprès des clients, et ce de plusieurs manières. Mais le facteur certainement le plus important, c’est que nous sommes capables d’améliorer les performances et la disponibilité des applications SAP optimisées par SAP HANA sur IBM Power Systems et IBM FlashSystem. Les clients peuvent ainsi exécuter plus rapidement leurs applications SAP critiques et créer de la valeur ajoutée pour leur entreprise. »

L’un des plus anciens clients du fournisseur de services informatiques est un grand fabricant de matériel de transport. NTT DATA Business Solutions Nordics a géré la mise en œuvre des applications SAP Business Suite de l’entreprise il y a plus de dix ans et depuis, il fournit des services informatiques à ce client. Récemment, l’entreprise a décidé de migrer ses applications ERP SAP vers SAP HANA sur IBM Power Systems afin de renforcer ses capacités analytiques.

Les résultats ont été impressionnants. Auparavant, l’entreprise mettait dix heures à générer des rapports sur la fabrication avec SAP. Après avoir migré vers la base de données SAP HANA et IBM Power Systems, l’entreprise peut produire les mêmes rapports en moins de 30 minutes, ce qui représente un gain de temps de 95 %.

NTT DATA Business Solutions Nordics a également bénéficié de la flexibilité d’IBM Power Systems, ainsi que des faibles besoins en maintenance de la solution et de la facilité de provisionnement des nouveaux serveurs virtuels, qui peuvent désormais être créés 60 % plus rapidement qu’auparavant. L’entreprise s’attend également à ce que les coûts d’exploitation associés à la consommation d’énergie, au refroidissement et aux licences soient 30 % inférieurs à ceux des autres fournisseurs.

Dannie Lynge Havgaard poursuit : « Avec les capacités d’évolutivité d’IBM Power Systems, nous pouvons concevoir un serveur virtuel destiné à un client individuel, et le personnaliser dans les moindres détails. Auparavant, nous devions créer un serveur virtuel avec une quantité fixe (ou statique ou surprovisionnée) de RAM. Ce développement est un avantage majeur pour les clients, car maintenant ils ne paient que pour ce dont ils ont besoin. »

Selon Dannie Lynge Havgaard, « IBM Power Systems et IBM FlashSystem sont beaucoup plus faciles à gérer que les autres solutions que nous avons déjà utilisées : notre personnel peut passer plus de temps à aider les clients. Nous pouvons également provisionner de nouveaux serveurs virtuels en quelques heures au lieu de plusieurs jours ou semaines. Ainsi, nos clients bénéficient d’un service hautement réactif et nos équipes techniques gagnent du temps. »

Fort de son succès, NTT DATA Business Solutions Nordics prévoit de migrer un plus grand nombre d’applications SAP de ses clients s’exécutant sur SAP HANA vers IBM Power Systems. De plus, comme de nombreux clients exécutent leurs applications SAP sur des bases de données plus anciennes, l’entreprise cherche à migrer les applications SAP exécutées sur d’autres bases de données vers IBM Power Systems, afin de profiter pleinement des avantages offerts par les serveurs IBM.

L’entreprise étudie également les avantages potentiels de l’intégration de l’intelligence artificielle à son offre avec IBM Watson. Parmi les solutions possibles, citons un assistant virtuel qui utilisera le machine learning pour prendre en charge les tâches de routine lors des interactions avec les clients, les employés, les partenaires et les fournisseurs. Par exemple, l’assistant virtuel pourra aider les clients à passer des commandes de produits. Cela permettrait de réduire la charge de travail du centre de services et de faire gagner du temps aux clients.

Torben Prang conclut : « Le déploiement des serveurs IBM Power Systems et du stockage IBM FlashSystem a révolutionné notre activité et nos offres : nous sommes désormais en mesure de nous développer sur de nouveaux marchés et d’atteindre de nouveaux clients. Nous sommes impatients de développer nos capacités davantage avec IBM et de fournir des services encore meilleurs à un plus large éventail de clients. »