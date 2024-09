L’entreprise a choisi de se concentrer sur les nouvelles technologies.

En utilisant une combinaison de services watsonx intégrés, C. Hornik et son équipe ont développé Max, un bot de recrutement alimenté par l’IA. La solution, qui se trouve sur la page Web des offres d’emploi en allemand de msg, pose aux candidats une série de questions liées au travail, pour finalement les faire correspondre à des offres d’emploi spécifiques en fonction de leurs réponses. Les candidats peuvent également charger leur CV et Max leur renverra automatiquement une liste des postes qui leur conviennent en fonction des informations qu’il contient.



« La mise en correspondance des CV est le principal cas d’utilisation de notre assistant numérique, ajoute C. Hertlein. Ce qui est vraiment intéressant dans cette solution, c’est la fonctionnalité de recherche interactive. Le robot comprend un outil qui vous permet de charger votre CV ; il l’analyse, le comprend et compare l’expérience avec les postes à pourvoir. Il renvoie ensuite une liste des meilleurs postes sur lesquels l’équipe de recrutement devrait se concentrer. Le gain de temps est considérable. »



Max s’appuie sur les fonctionnalités d’IA et de langage naturel de la technologie IBM® watsonx Assistant, un assistant d’IA de qualité professionnelle hébergé sur IBM® Cloud dans le centre de données de Francfort. L’équipe a choisi les technologies watsonx pour leur facilité d’utilisation et leurs performances élevées.



« Lorsque nous avons comparé et testé IBM® watsonx Assistant par rapport à un autre framework de bot en utilisant le même dialogue et les mêmes données, les scores de classement et de confiance de Watson étaient toujours les meilleurs, explique C. Hertlein. De plus, IBM® watsonx Assistant ne nécessite pas beaucoup d’entraînement : il est incroyablement intuitif."



La solution a été développée conjointement en six mois par les services recrutement et informatique de msg. L’équipe RH a entraîné Max sur la terminologie, le discours et le contenu propres au recrutement, affinant ainsi les questions que l’outil pose aux candidats. Elle a également défini le chemin vers l’assistance de deuxième niveau et la voie à suivre par les candidats pour contacter le département des ressources humaines.



« Le fait que l’équipe de recrutement se soit impliquée aussi fortement dans le projet a largement contribué à sa réussite et a permis de s’assurer qu’elle disposait de l’outil le plus approprié pour soutenir son travail, déclare C. Hertlein. La facilité d’utilisation d’IBM® watsonx Assistant permet aux personnes chargées du recrutement de travailler en étroite collaboration avec nous. Elles n’ont pas eu à écrire du code ; elles ont simplement utilisé le kit d’outils d’IBM® watsonx Assistant pour nous aider avec le contenu et le dialogue, ce qui signifie que nous avons pu nous concentrer sur l’architecture technique en arrière-plan. »



La technologie utilise IBM® Watson Knowledge Studio et IBM® Natural Language Understanding pour construire des modèles spécifiques aux RH qui se concentrent sur la terminologie et les concepts de recrutement. L’équipe informatique a déployé les modèles dans IBM watsonx Discovery, qui agit comme le moteur de recherche du bot lors de l’analyse et de la mise en correspondance des CV avec les rôles.



La solution trouve également des emplois pertinents en interagissant avec les candidats et en leur posant une série de questions. Elle commence par les questions les plus générales, telles que « Êtes-vous un étudiant ou un professionnel ? » et « Quel type d’emploi souhaitez-vous ? ». Progressivement, les questions deviennent plus ciblées, par exemple en demandant aux candidats le lieu de travail qu’ils souhaitent.



Max pose également des questions pour préciser le type de poste que les candidats recherchent. Par exemple, si un candidat choisit un poste de consultant, le bot lui demandera s’il souhaite un poste de consultant technique ou commercial. Si le candidat choisit le consulting technique, le bot lui demandera s’il possède une expertise technologique spécifique, par exemple s’il maîtrise certains langages de programmation. Il demande également aux candidats s’ils ont de l’expérience dans certains secteurs, tels que la banque ou l’automobile, et depuis combien d’années.



Après avoir collecté ces informations, Max interroge la base de données pour trouver les descriptions de postes qui correspondent aux réponses du candidat et renvoie une liste ciblée. Les candidats peuvent lire les différentes descriptions de poste et envoyer leur candidature pour le poste de leur choix. Le recruteur peut alors prendre contact avec le candidat, qui a déjà procédé à la mise en correspondance de son CV.