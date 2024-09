Le Mitsubishi Research Institute DCS a mené une preuve de concept (POC) de trois mois grâce au studio d’IA IBM watsonx.ai, en se concentrant sur deux cas d’utilisation : le support technique et la génération de code.

Pour ses propositions de conseil en particulier, l'entreprise a collaboré avec une équipe IBM Client Engineering pour vérifier l'efficacité d'une solution d'IA générative. Cette solution analyse les points et les sujets qui passionnent les participants (clients) ou suscitent leur intérêt, en se basant sur les transcriptions des réunions. Elle a permis de quantifier l'enthousiasme et l'intérêt dans les conversations des participants et les analyser en liaison avec des indicateurs connexes, tels que le temps de parole. En tirant parti de cette solution dans les services de conseil et les activités de proposition, Mitsubishi Research Institute DCS devrait être en mesure de créer des propositions plus attrayantes et plus convaincantes pour ses clients.

De même, l’équipe IBM Client Engineering a collaboré étroitement avec Mitsubishi Research Institute DCS pour intégrer l'IA générative dans la validation et la création de code à partir de documents de conception existants, tout en respectant les règles de développement de l'organisation. Et pour aider à rationaliser les efforts de conception, l'équipe IBM a également créé une extension pour Eclipse IDE qui permet la génération directe de code via une API à partir de l'environnement Eclipse.