En collaboration avec IBM, le LIST a développé et mis en œuvre avec succès la plateforme hybride d'intelligence artificielle et d'analyse de données (AIDA) en utilisant les solutions IBM Cloud Pak® for Data et IBM Watson® Knowledge Studio, ainsi qu'une grappe Hadoop. AIDA soutient les activités de recherche et d'innovation (R&I) des services internes et fournit des services de R&I et une assistance aux organisations externes.

Jusqu'à présent, la plupart des données du LIST étaient stockées dans des silos. Il était essentiel pour l'organisation d'harmoniser ses données en un seul référentiel étendu et interconnecté auquel les chercheurs peuvent accéder dans le cadre de nouveaux projets, sans rencontrer d'obstacles. La plateforme AIDA sert de point d'entrée unique pour la gestion des données des projets de recherche dans une infrastructure de traitement et de stockage centrale et sécurisée.

« Cette plateforme à elle seule est complexe. Nous utilisons l'analyse des données et l'IA pour soutenir la recherche des quatre services, mais nous devons également la gérer », explique M. Dubois. « Toutes les données provenant de ces services doivent être gérées au niveau de l'entreprise, afin d'être utilisées par les entreprises privées et les entités publiques qui collaborent avec ces services. »

La plateforme AIDA peut prendre en charge les prototypes de développement et les produits et services minimums viables, qui peuvent être transférés aux partenaires du LIST pour être exploités dans leurs plateformes d'exécution. M. Dubois explique : « Le critère le plus important pour nous a été l'ouverture de la plateforme. Nous développons de nouveaux services et produits, et nous devions pouvoir transférer ce processus (un prototype de produit) à nos clients sans exploiter le produit et permettre à n'importe quel fournisseur d'y jeter un coup d'œil. »

M. Dubois poursuit en décrivant la nécessité de gérer l'intégration d'un composant open source avec un autre. « C'est là que la solution IBM Cloud Pak for Data s'est révélée très avantageuse, dans la mesure où il est possible d'intégrer et de combiner facilement différents composants pour passer à l'échelle supérieure », explique-t-il. « Il était important pour nous de pouvoir surveiller les composants open source pour faciliter la sélection, l'intégration et la combinaison de ces composants. »