Quelle magnifique idée que celle de la personnalisation ! Pouvoir commander exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et en disposer facilement est l’une des prouesses de la société moderne. Des pizzas aux solutions cloud en passant par les baies d’éclairage, les entreprises offrent aux consommateurs des choix plus étendus et plus sélectifs pour trouver l’offre ou le service qui correspond exactement à leurs attentes.

Et au fur et à mesure que les possibilités de choix s’étendent, les combinaisons possibles augmentent de manière exponentielle, pour tendre vers l’infini. Malheureusement, pour une entreprise, l’infini peut être difficile à intégrer et à livrer, et c’est face à ce défi que le fabricant de systèmes d’éclairage Lumileds se retrouve de plus en plus souvent.

« Nos produits hautement configurables créent des chaînes d’approvisionnement éminemment complexes », explique Kalyana Namburi, responsable senior de l’excellence de l’équipe d’approvisionnement chez Lumileds Singapore. « Nous recevons des commandes qui peuvent avoir des combinaisons de plus de 4 000 caractéristiques de fonctionnalités, que ce soit des flux lumineux ou des combinaisons de couleurs. Et cela peut correspondre à plus de 5 000 pièces d’assemblage. Nous devons récupérer ces pièces dans plus de 40 000 bacs d’entreposage différents répartis dans plusieurs usines et entrepôts du monde entier : Penang (Chine), Singapour, San Jose. »

Et pour encore ajouter un niveau de complexité, les matériaux nécessaires pour ces commandes doivent être localisés et traités rapidement, car Lumileds s’engage à confirmer et à planifier la production du produit dans les 48 heures suivant la commande. Depuis des années, l’entreprise s’appuie sur le logiciel IBM ILOG CPLEX Optimization Studio pour coordonner et gérer cette tâche dantesque.

Mais plus récemment, Lumileds a souhaité penser de manière plus stratégique ses efforts globaux de planification. M. Namburi explique : « Chacun de nos sites avait sa propre façon de gérer la fabrication, et parce que nous travaillions avec des sous-traitants, il était difficile d’obtenir une vision globale de notre activité. En matière de croissance, il était difficile de dire si nous avions besoin de plus de machines ou de plus de main-d’œuvre. Nos processus étaient efficaces pour un jour donné, mais il était difficile d’identifier ce que nous allions devoir planifier pour la semaine, le mois ou l’année qui allait suivre. »