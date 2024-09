Pour soutenir ses efforts de développement de produits, Lumen Freedom a choisi de travailler avec Olive Grove IT, partenaire commercial d'IBM, pour déployer les logiciels IBM Engineering Requirements Management DOORS Next et IBM Engineering Lifecycle Management (ELM).

« Nous avons comparé plusieurs outils avant de faire un choix », se souvient David Eliott. « Nous avons pesé le pour et le contre pour chacun, et étant donné que DOORS Next et ELM font figure de norme dans l'industrie automobile, nous avons choisi IBM pour notre chaîne d'outils. » En plaçant DOORS Next au cœur du cycle de vie dans ELM, la société Lumen Freedom est désormais capable de capturer, suivre et analyser ses exigences mécaniques, matérielles et logicielles, y compris celles spécifiques à chaque client, tout au long du processus de développement produit.

« Le défi à relever était particulièrement complexe vu la taille de cette entreprise », précise Davyd Norris, fondateur d’Olive Grove IT. « Et comme le service ELM pouvait être livré selon un modèle SaaS, pas besoin pour elle de dédier des administrateurs système à l'utilisation de l'outil. Ni maintenant, ni jamais. »

Lumen Freedom utilise le logiciel Engineering Lifecycle Management pour établir une traçabilité standardisée parmi ses tests, son suivi des défauts, sa validation et ses activités de workflow. « Nous l'utilisons quotidiennement comme tableau Scrum », explique Tony Rocco, responsable de l'innovation et de la technologie chez Lumen Freedom. « Cela permet à tout le monde de rester connecté et de promouvoir une vision partagée tout au long du programme de production. Nous n’avons pas le temps de faire des erreurs ou de répéter les choses, et le logiciel Engineering Lifecycle Management nous permet justement de réussir du premier coup. »

Rod Wilson ajoute : « C'est un outil de gestion qui rend les choses plus ouvertes. Il fédère les équipes autrefois cloisonnées et permet une gestion croisée plus inclusive. Ainsi, lors de l'examen du bras droit du modèle V, par exemple, nous pouvons remonter le fil de chaque exigence à chaque étape du processus pour nous assurer qu'elles sont bien reflétées dans nos produits finaux tout au long du processus de validation et de vérification. »

En parallèle, Olive Grove fournit un accompagnement continu et une expertise produit dans les méthodes agiles d'ingénierie des systèmes pour rationaliser davantage les processus de développement. « Notre relation avec Olive Grove a très bien fonctionné », note Tony Rocco. « Le logiciel IBM était tellement flexible que nous ne savions pas par où commencer. Mais Olive Grove nous a fourni la méthodologie et le soutien côté backend dont nous avions besoin pour adapter cet outil à nos exigences exactes. Sans cette contribution, nous n'y serions jamais parvenus. »