Des opérations aériennes optimisées grâce à la transformation numérique

Le groupe Lufthansa regroupe et améliore plusieurs applications d’exploitation au sol via une plateforme web unique avec IBM Consulting

Pilote discutant avec un employé de la compagnie aérienne à côté d’un avion
Des opérations au sol fragmentées entravent l’essor de l’entreprise

Le groupe Lufthansa, leader mondial de l’aviation, avait déjà pris des mesures pour optimiser ses opérations au sol via une suite d’applications mobiles.

Malgré le bon fonctionnement des applications, leur nature fragmentée limitait leur portabilité, générait des inefficacités, augmentait les coûts et nuisait à la coordination entre le personnel des aéroports et les équipes de la compagnie. De plus, l’augmentation des coûts de licence de la plateforme de communication en place, obsolète et onéreuse, accentuait encore ces pressions financières.

Alors que l’objectif stratégique du groupe Lufthansa s’orientait vers la modernisation des systèmes de communication, la compagnie avait besoin d’une solution unifiée capable d’intégrer toutes les fonctionnalités au sein d’une application web unique, accessible à partir de différents types de terminaux. Dans un contexte où les retards de vol et l’inefficacité des opérations au sol pouvaient entraîner des pertes financières importantes et nuire à la satisfaction client, des mesures décisives devaient être prises. Ce changement de stratégie visait à réduire les coûts opérationnels, améliorer l’expérience utilisateur et assurer une communication fluide entre le personnel au sol, les pilotes et les équipes opérationnelles.
IBM est un partenaire idéal en raison de la fiabilité éprouvée de ses solutions, de son expertise technologique avancée et de son professionnalisme allié à une motivation intrinsèque. Ces qualités sont essentielles pour assurer le succès et la pérennité de notre collaboration.
Ngoc Duc Tran Ingénieur référent senior en développement Agile Lufthansa
Solution numérique unifiée pour les opérations au sol

Le groupe Lufthansa, en partenariat avec IBM Consulting, a transformé la gestion de ses opérations au sol en regroupant plusieurs applications dans une solution web unique appelée Turnaround Companion (TAC), afin de résoudre les inefficacités et les coûts élevés associés à l’utilisation d’outils disparates.

L’expertise d’IBM en matière de solutions cloud et de développement applicatif a été déterminante dans cette transformation. La mise en œuvre de la solution a nécessité une étroite collaboration entre différentes équipes et l’utilisation d’outils au sein d’IBM Consulting :

  • L’équipe IBM iX a animé des ateliers de design thinking pour concevoir TAC, en veillant à proposer une interface et une expérience utilisateur intuitives adaptées aux différents rôles impliqués dans les opérations au sol du groupe Lufthansa.
  • L’équipe de modernisation des applications d’IBM a dirigé la ré-architecture des systèmes hérités du groupe, permettant la migration fluide de multiples applications indépendantes vers une plateforme cloud native unifiée. Cet effort de modernisation garantit l’évolutivité, les performances et la maintenance à long terme de la solution TAC.
  • Les équipes de conception et d’ingénierie de produits d’IBM ont travaillé en étroite collaboration avec le groupe Lufthansa pour l’amélioration continue de la plateforme TAC. Grâce à cette approche intégrée du développement et du support de la plateforme, elles ont pu accélérer les itérations, s’aligner sur l’évolution des besoins métier et proposer un design centré sur l’utilisateur favorisant l’adoption et la création de valeur à long terme.
  • L’équipe IBM Garage a assuré le développement et la maintenance continue de TAC, en mettant l’accent sur une modernisation des applications continue et en fournissant un accompagnement stratégique au client sur l’architecture cloud et les orientations technologiques.

La nouvelle plateforme web permet de visualiser clairement toutes les données pertinentes, facilitant une coordination et une communication rapides entre le personnel des aéroports et les équipes des compagnies aériennes. L’intégration de fonctionnalités de messagerie par chat, basées sur un moteur de messagerie interne LG, et de notifications intelligentes garantit qu’aucune information critique n’est manquée.

TAC, basé sur des technologies web modernes et hébergé sur Microsoft Azure Cloud, est accessible depuis les principaux systèmes d’exploitation, y compris iOS et Android. Cela élargit la base d’utilisateurs tout en réduisant les coûts de licence. La structure modulaire de la plateforme lui permet également de s’adapter aux nouveaux besoins de manière flexible et de s’étendre à d’autres publics et applications, ce qui en fait un outil polyvalent à même d’évoluer avec les futures exigences du groupe Lufthansa.

Le déploiement réussi de TAC a permis au groupe Lufthansa de suivre l’intégralité du processus de turnaround et toutes les interactions entre les parties impliquées au sein d’une seule pile de solutions consolidée. Cela s’est traduit par une meilleure efficacité, une réduction des retards et une augmentation de la satisfaction client. La compagnie prévoit de continuer à intégrer les fonctionnalités d’autres applications dans TAC, tout en ajoutant de nouvelles capacités apportant davantage de valeur aux utilisateurs et en optimisant encore les opérations au sol.
Efficacité améliorée et satisfaction client renforcée

Le groupe Lufthansa a constaté une nette amélioration de l’efficacité de ses opérations au sol. La plateforme TAC unifiée permet un suivi en temps réel du processus de turnaround de l’avion, en consolidant toutes les données et communications dans une seule solution.

Cette optimisation a permis plusieurs avancées :

  • Réduction des coûts liés aux annulations et retards, avec un impact direct sur la satisfaction client
  • Économies annuelles à 6 chiffres sur les licences d’un back-end de communication obsolète, tout en prenant en charge un nombre croissant d’utilisateurs dans le monde
  • Intégration de 3 nouvelles fonctionnalités majeures depuis le lancement de TAC (fin mars 2025), améliorant les opérations au sol et favorisant l’adoption de l’application par les utilisateurs finaux
  • Mise à disposition d’informations clés de façon intuitive grâce à des visualisations claires, permettant au personnel au sol de réagir efficacement, même en situation de stress
  • Expérience utilisateur homogène sur différents appareils et dans différentes conditions d’éclairage, grâce à un nouveau système de design flexible
  • Accélération de l’intégration d’autres compagnies du groupe Lufthansa via configuration et non pas une mise en œuvre complète

À noter également : les nouvelles versions de TAC entraînent seulement quelques minutes de temps d’arrêt, contre près de 45 minutes pour les applications mobiles héritées. L’équipe projet vise toutefois un objectif de zéro temps d’arrêt pour les futurs déploiements.

Dans le cadre de ce partenariat continu, IBM continue d’accompagner le groupe Lufthansa pour transférer de nouvelles fonctionnalités vers TAC et ainsi rationaliser encore davantage les opérations. De nouveaux outils sont actuellement à l’étude, l’équipe d’IBM souhaitant notamment mettre en œuvre des solutions d’IA générative. Le succès du déploiement de TAC a établi un nouveau standard pour la gestion efficace des rotations d’avion, favorisant une standardisation durable des opérations aériennes et garantissant une expérience de voyage supérieure pour les employés comme pour les passagers.
Logo Lufthansa
À propos du groupe Lufthansa

Le groupe Lufthansa est un groupe de compagnies aériennes mondialement reconnu, basé en Allemagne. Il est devenu l’un des plus grands groupes aériens au monde, transportant des millions de passagers chaque année. Le groupe est réputé pour son engagement en matière de qualité, de sécurité et de satisfaction client.

 Composants de la solution IBM Consulting IBM iX Modernisation des applications IBM Services de conception et d’ingénierie de produits IBM IBM Garage IBM Consulting pour Microsoft
De meilleurs résultats métier, plus rapidement, à grande échelle

IBM Consulting, c’est la rencontre entre une expertise éprouvée et une technologie puissante. En partenariat direct avec les clients, nous conseillons, concevons, développons et exploitons des innovations significatives qui produisent des résultats durables.
Mentions légales

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM Consulting, IBM Garage et IBM iX sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.

Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis. 

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays, ou les deux.