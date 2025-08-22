Le groupe Lufthansa regroupe et améliore plusieurs applications d’exploitation au sol via une plateforme web unique avec IBM Consulting
Le groupe Lufthansa, leader mondial de l’aviation, avait déjà pris des mesures pour optimiser ses opérations au sol via une suite d’applications mobiles.
Malgré le bon fonctionnement des applications, leur nature fragmentée limitait leur portabilité, générait des inefficacités, augmentait les coûts et nuisait à la coordination entre le personnel des aéroports et les équipes de la compagnie. De plus, l’augmentation des coûts de licence de la plateforme de communication en place, obsolète et onéreuse, accentuait encore ces pressions financières.
Alors que l’objectif stratégique du groupe Lufthansa s’orientait vers la modernisation des systèmes de communication, la compagnie avait besoin d’une solution unifiée capable d’intégrer toutes les fonctionnalités au sein d’une application web unique, accessible à partir de différents types de terminaux. Dans un contexte où les retards de vol et l’inefficacité des opérations au sol pouvaient entraîner des pertes financières importantes et nuire à la satisfaction client, des mesures décisives devaient être prises. Ce changement de stratégie visait à réduire les coûts opérationnels, améliorer l’expérience utilisateur et assurer une communication fluide entre le personnel au sol, les pilotes et les équipes opérationnelles.
Le groupe Lufthansa, en partenariat avec IBM Consulting, a transformé la gestion de ses opérations au sol en regroupant plusieurs applications dans une solution web unique appelée Turnaround Companion (TAC), afin de résoudre les inefficacités et les coûts élevés associés à l’utilisation d’outils disparates.
L’expertise d’IBM en matière de solutions cloud et de développement applicatif a été déterminante dans cette transformation. La mise en œuvre de la solution a nécessité une étroite collaboration entre différentes équipes et l’utilisation d’outils au sein d’IBM Consulting :
La nouvelle plateforme web permet de visualiser clairement toutes les données pertinentes, facilitant une coordination et une communication rapides entre le personnel des aéroports et les équipes des compagnies aériennes. L’intégration de fonctionnalités de messagerie par chat, basées sur un moteur de messagerie interne LG, et de notifications intelligentes garantit qu’aucune information critique n’est manquée.
TAC, basé sur des technologies web modernes et hébergé sur Microsoft Azure Cloud, est accessible depuis les principaux systèmes d’exploitation, y compris iOS et Android. Cela élargit la base d’utilisateurs tout en réduisant les coûts de licence. La structure modulaire de la plateforme lui permet également de s’adapter aux nouveaux besoins de manière flexible et de s’étendre à d’autres publics et applications, ce qui en fait un outil polyvalent à même d’évoluer avec les futures exigences du groupe Lufthansa.
Le déploiement réussi de TAC a permis au groupe Lufthansa de suivre l’intégralité du processus de turnaround et toutes les interactions entre les parties impliquées au sein d’une seule pile de solutions consolidée. Cela s’est traduit par une meilleure efficacité, une réduction des retards et une augmentation de la satisfaction client. La compagnie prévoit de continuer à intégrer les fonctionnalités d’autres applications dans TAC, tout en ajoutant de nouvelles capacités apportant davantage de valeur aux utilisateurs et en optimisant encore les opérations au sol.
Le groupe Lufthansa a constaté une nette amélioration de l’efficacité de ses opérations au sol. La plateforme TAC unifiée permet un suivi en temps réel du processus de turnaround de l’avion, en consolidant toutes les données et communications dans une seule solution.
Cette optimisation a permis plusieurs avancées :
À noter également : les nouvelles versions de TAC entraînent seulement quelques minutes de temps d’arrêt, contre près de 45 minutes pour les applications mobiles héritées. L’équipe projet vise toutefois un objectif de zéro temps d’arrêt pour les futurs déploiements.
Dans le cadre de ce partenariat continu, IBM continue d’accompagner le groupe Lufthansa pour transférer de nouvelles fonctionnalités vers TAC et ainsi rationaliser encore davantage les opérations. De nouveaux outils sont actuellement à l’étude, l’équipe d’IBM souhaitant notamment mettre en œuvre des solutions d’IA générative. Le succès du déploiement de TAC a établi un nouveau standard pour la gestion efficace des rotations d’avion, favorisant une standardisation durable des opérations aériennes et garantissant une expérience de voyage supérieure pour les employés comme pour les passagers.
Le groupe Lufthansa est un groupe de compagnies aériennes mondialement reconnu, basé en Allemagne. Il est devenu l’un des plus grands groupes aériens au monde, transportant des millions de passagers chaque année. Le groupe est réputé pour son engagement en matière de qualité, de sécurité et de satisfaction client.
IBM Consulting, c’est la rencontre entre une expertise éprouvée et une technologie puissante. En partenariat direct avec les clients, nous conseillons, concevons, développons et exploitons des innovations significatives qui produisent des résultats durables.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM Consulting, IBM Garage et IBM iX sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.
Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays, ou les deux.