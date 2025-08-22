Le groupe Lufthansa, en partenariat avec IBM Consulting, a transformé la gestion de ses opérations au sol en regroupant plusieurs applications dans une solution web unique appelée Turnaround Companion (TAC), afin de résoudre les inefficacités et les coûts élevés associés à l’utilisation d’outils disparates.

L’expertise d’IBM en matière de solutions cloud et de développement applicatif a été déterminante dans cette transformation. La mise en œuvre de la solution a nécessité une étroite collaboration entre différentes équipes et l’utilisation d’outils au sein d’IBM Consulting :

L’équipe IBM iX a animé des ateliers de design thinking pour concevoir TAC, en veillant à proposer une interface et une expérience utilisateur intuitives adaptées aux différents rôles impliqués dans les opérations au sol du groupe Lufthansa.

L’équipe de modernisation des applications d’IBM a dirigé la ré-architecture des systèmes hérités du groupe, permettant la migration fluide de multiples applications indépendantes vers une plateforme cloud native unifiée. Cet effort de modernisation garantit l’évolutivité, les performances et la maintenance à long terme de la solution TAC.

Les équipes de conception et d’ingénierie de produits d’IBM ont travaillé en étroite collaboration avec le groupe Lufthansa pour l’amélioration continue de la plateforme TAC. Grâce à cette approche intégrée du développement et du support de la plateforme, elles ont pu accélérer les itérations, s’aligner sur l’évolution des besoins métier et proposer un design centré sur l’utilisateur favorisant l’adoption et la création de valeur à long terme.

L’équipe IBM Garage a assuré le développement et la maintenance continue de TAC, en mettant l’accent sur une modernisation des applications continue et en fournissant un accompagnement stratégique au client sur l’architecture cloud et les orientations technologiques.

La nouvelle plateforme web permet de visualiser clairement toutes les données pertinentes, facilitant une coordination et une communication rapides entre le personnel des aéroports et les équipes des compagnies aériennes. L’intégration de fonctionnalités de messagerie par chat, basées sur un moteur de messagerie interne LG, et de notifications intelligentes garantit qu’aucune information critique n’est manquée.

TAC, basé sur des technologies web modernes et hébergé sur Microsoft Azure Cloud, est accessible depuis les principaux systèmes d’exploitation, y compris iOS et Android. Cela élargit la base d’utilisateurs tout en réduisant les coûts de licence. La structure modulaire de la plateforme lui permet également de s’adapter aux nouveaux besoins de manière flexible et de s’étendre à d’autres publics et applications, ce qui en fait un outil polyvalent à même d’évoluer avec les futures exigences du groupe Lufthansa.

Le déploiement réussi de TAC a permis au groupe Lufthansa de suivre l’intégralité du processus de turnaround et toutes les interactions entre les parties impliquées au sein d’une seule pile de solutions consolidée. Cela s’est traduit par une meilleure efficacité, une réduction des retards et une augmentation de la satisfaction client. La compagnie prévoit de continuer à intégrer les fonctionnalités d’autres applications dans TAC, tout en ajoutant de nouvelles capacités apportant davantage de valeur aux utilisateurs et en optimisant encore les opérations au sol.