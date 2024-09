Imaginez que vous soyez une entreprise innovante de covoiturage, que des millions de clients utilisent votre application à toute heure du jour et de la nuit et qu'ils génèrent une quantité prodigieuse de fichiers journaux au sein d'une infrastructure massive. Chaque demande de voiture, chaque trajet effectué et le niveau d'engagement des clients dépassent de loin les exigences d'hier en matière d'exploitation forestière.

« Nous pensons qu'il existe un marché plus important pour ce niveau d'évolutivité par rapport à ce que les opérateurs historiques proposent aujourd'hui. Grâce à notre partenariat avec IBM, nous pouvons maintenant répondre à cette demande », déclare M. Hsieh.

« Ce qui est formidable avec LogDNA, c'est que les clients peuvent commencer dès le début de leur parcours, puis rester avec sous une forme cohérente, quel que soit l'endroit où les applications sont exécutées, ou qu'elles soient dans les premières étapes, la modernisation ou la zone d'application native », explique Sue Hahn, IBM Cloud Western Region Business Partner and Channel Sales et IBM Global Markets - Cloud Sales. « Il peut enregistrer et fournir une visibilité sur l'ensemble du spectre : public, sur site, hybride, sur n'importe quel cloud, de façon fluide dans différents environnements. »

L'objectif est de fournir un outil de gestion des registres qui optimise les données d'un développeur.

Hsieh déclare : « Cela signifie que nous nous concentrons fortement sur des éléments comme l'analyse automatique. Toutes les données qui arrivent dans LogDNA sont automatiquement traitées pour vous, car nous pouvons reconnaître exactement de quel type de logs il s'agit. Nous regroupons nos services pour les rendre plus simples et plus faciles à utiliser, de sorte que vous n'ayez pas à vous préoccuper des registres".

LogDNA attribue la capacité de fonctionner de manière cohérente dans le monde entier, quel que soit le centre de données, à l'encombrement mondial offert par IBM. En tant que service d'enregistrement préféré d'IBM, le produit de la société sera disponible dans le catalogue IBM Cloud Service dans toutes les régions de service IBM.

« Nous nous sommes implantés à Dallas, à Francfort, avec des opérations gérées par l'UE, à Tokyo et à Londres », explique M. Hsieh. « Nous serons bientôt à Sydney. Rien de tout cela ne serait possible sans la cohérence qu'apporte IBM, c'est-à-dire un déploiement identique et précis.»

Hahn ajoute : « C'est énorme de pouvoir aider les clients dans un délai très court grâce à la cohérence de l'offre. Quel que soit l'endroit où LogDNA est déployé, il s'agit du même environnement, de sorte que nous n'avons pas à modifier les processus opérationnels. Les clients peuvent sélectionner et commander nos services, indiquer qu'ils souhaitent un enregistrement, et LogDNA est directement intégré dans la commande. »

En outre, IBM utilise LogDNA comme outil Log Analysis pour ses systèmes internes.

La majeure partie du partenariat concerne l'utilisation de IBM Cloud Kubernetes Service par LogDNA, mais la société s'engage également avec IBM Cloud Object Storage à des fins de test, car le produit offre une intégration directe dans Cloud Object Storage.À l'avenir, selon M. Hsieh, il est prévu d'appliquer d'autres services IBM, comme la technologie IBM Watson, pour augmenter ses capacités de machine learning, ou un Multicloud Manager.

« À l'heure actuelle, notre produit est fortement axé sur l'espace DevOps. Notre point fort réside dans la fourniture de meilleures informations et d’une meilleure observabilité dans les piles de développement. Nous construisons des outils qui permettent aux développeurs de ne pas penser du tout aux journaux. Nous offrons la commodité d'un outil de gestion des registres très robuste sans avoir à gérer ou à configurer quoi que ce soit », explique M. Hsieh. "La mise en place de solutions d'enregistrement entraîne des coûts cachés en termes de ressources et de temps. En fin de compte, nous permettons à nos clients de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. »