Le passage de pratiques purement analogiques à des processus semi-automatiques a également permis d'améliorer la cohérence et de renforcer la réactivité des institutions. IBM continuera à affiner les modèles IA de Lidingö stad, en veillant à ce qu'ils restent à jour, tandis qu'ATEA fournira l'infrastructure nécessaire et l'expertise locale pour intégrer de manière fluide les développements futurs. Au quatrième trimestre, les collaborateurs co-créeront un projet pilote utilisant l'IA pour numériser, identifier et collecter des données provenant de sources disparates.

IBM et ATEA contribueront tous deux à étendre la solution actuelle à d’autres municipalités. Ensemble, ils s'assureront que la municipalité continue d’évoluer et de relever de nouveaux défis, en créant une solution durable et efficace pour la gestion des documents publics et le masquage des données.

Lidingö stad considère cette initiative comme faisant partie d'une vision plus large de la gestion des documents, en accord avec la collaboration en cours avec d'autres municipalités dans le cadre d'un projet financé par Vinnova. Cette initiative plus vaste vise à établir un cadre complet pour moderniser la gestion des documents publics à travers toute la Suède, le masquage des informations personnelles étant l'élément central.