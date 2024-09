Les entreprises de services financiers sont victimes d’attaques de cybersécurité 300 fois plus fréquemment que les entreprises d’autres secteurs, et c’est pourquoi notre société a investi dans notre programme de gestion des vulnérabilités et en a fait l’une de ses priorités.

De nombreuses vulnérabilités élevées et critiques s’étaient accumulées. Leur volume compliquait le reporting, la priorisation et le suivi des problèmes. Au fond, il nous manquait simplement une solution de gestion des vulnérabilités à l’échelle de l’entreprise.

La solution dont nous disposions – composée de feuilles de calcul complexes qui extrayaient un grand nombre de vulnérabilités de plusieurs systèmes et scanners – était peu efficace, ce qui empêchait l’équipe de gestion des vulnérabilités et les équipes responsables de l’application des correctifs d’analyser les rapports complexes et d’explorer les données. Les rapports présentaient le nombre global de vulnérabilités et un indicateur clé de risque basé sur une formule, mais nous avions besoin de savoir comment cet indicateur était calculé et quelles vulnérabilités avaient un impact sur tel ou tel système.

Nous avions la sensation d’être paralysés. Les résultats de nos scanners de vulnérabilité nous ont permis de connaître le nombre de vulnérabilités que nous devions gérer, mais nous étions incapables de corréler de manière fiable les données à des systèmes et à des propriétaires spécifiques. En l’absence d’un protocole de reporting efficace, les administrateurs système ne savaient pas par où commencer dans l’application des correctifs. De son côté, l’équipe chargée du traitement des vulnérabilités était incapable d’indiquer des orientations utiles.

Le stress a entravé l’action de notre équipe. Les données étaient si opaques que nous avions l’impression de perdre le contrôle. Chaque mois, nous rendions compte de la situation à la direction, espérant que les chiffres de vulnérabilité allaient enfin diminuer, mais nous savions que le résultat était hors de notre contrôle. Nous nous sentions impuissants.

De plus, notre fournisseur de l’époque refusait de répondre à ces préoccupations et de résoudre les problèmes liés à son modèle de reporting, qui nous empêchaient de progresser. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions remanier notre programme de gestion des vulnérabilités et changer de fournisseur.