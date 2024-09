Karnov Group est un exemple d’entreprise qui a surmonté les tempêtes les plus rudes et en est ressortie plus forte que jamais. Fondée il y a plus de 150 ans comme maison d’édition pour le secteur juridique, l’entreprise a réalisé au début des années 2000 qu’elle devait à l’avenir recentrer son modèle de gestion sur l’univers en ligne. L’entreprise est aujourd’hui le plus grand fournisseur de services d’informations numériques destinés aux professionnels du droit en Suède et au Danemark.

Kasper Andersen, responsable Business Intelligence chez Karnov Group, partage quelques détails : « Notre transition vers les services numériques a été très réussie et la croissance de l’entreprise s’accélère. Au cours des deux dernières années, nous avons connu une croissance significative à la fois organique et par le biais d’acquisitions. »

La réussite apporte avec elle des défis propres : dans une entreprise plus grande et plus complexe à gérer, l’équipe en charge des finances de Karnov Group a commencé à trouver que ses processus d’analyse et de reporting financiers existants ne parvenaient pas à évoluer pour répondre aux demandes croissantes des parties prenantes internes et externes.

« Notre siège social se trouve à Copenhague, mais d’un point de vue légal nous sommes une société suédoise, détenue par un fonds de placement britannique, indique Kasper Andersen. Nous avons des effets de change et d’intersociétés à traiter, et nous devons produire des rapports destinés à la direction, au conseil d’administration, à nos banques et à nos propriétaires à Londres. »

« La complexité ne cesse de croître, et pourtant notre objectif est de clôturer nos comptes de plus en plus rapidement chaque mois. Nous avons atteint un point où il n’y avait que deux options : trouver un moyen d’automatiser certains de nos processus financiers, ou devoir accepter le fait que nous devrions continuer à recruter des personnes supplémentaires au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise. »

L’entreprise a identifié deux domaines dans lesquels ses processus existants étaient particulièrement soumis à rude épreuve : la budgétisation et la consolidation financière.

« Chaque automne, nous envoyions par e-mail des modèles de budgétisation sous forme de fichiers Excel à tous les responsables de notre entreprise. Lorsqu’ils renvoyaient leur contribution, il nous fallait consolider les données dans un fichier Excel plus volumineux et le charger manuellement dans notre système financier. C’était une tâche manuelle énorme, et être un contrôleur de gestion n’était pas drôle », indique Kasper Andersen.

« Nous menions également nos activités de consolidation financière et de reporting dans Excel, et nous avons atteint un point où nos modèles de feuilles de calcul étaient simplement trop volumineux et trop compliqués. Nous voulions un système plus auditable qui réduirait le temps consacré à la préparation et au rapprochement des chiffres. L’objectif était de concentrer nos ressources sur l’amélioration de la qualité des analyses et des rapports financiers, et de libérer des ressources pour le soutien financier à nos activités opérationnelles. »