Moderniser les services bancaires numériques grâce aux API

Karnataka Bank modernise l’intégration pour accélérer ses services numériques
Karnataka Bank devait moderniser son infrastructure bancaire numérique afin d’accélérer le déploiement de services tels que les paiements numériques, le traitement des prêts et les intégrations tierces, tout en maintenant des connexions sécurisées entre plusieurs systèmes internes et externes. La banque souhaitait quitter les plateformes d’intégration héritées et adopter une architecture prête pour l'avenir, capable de prendre en charge les cas d’utilisation avancés de l’IA et les exigences réglementaires en constante évolution.
Pour y parvenir, Karnataka Bank s’est associée à IBM pour mettre en œuvre IBM Cloud Pak for Integration sur Red Hat OpenShift et créer une plateforme API sécurisée, évolutive et agile, qui réduit le coût total de possession et renforce sa base numérique.
Karnataka Bank a collaboré avec IBM pour migrer d’une technologie d’intégration héritée vers IBM Cloud Pak for Integration, une plateforme native de conteneurs qui rassemble les meilleures solutions pour les API, les événements, la messagerie et les applications sous un seul et même plan de contrôle. Cette modernisation a permis à la banque de délaisser une infrastructure VMware au profit de microservices conteneurisés sur Red Hat OpenShift, pour une plus grande agilité.
La solution utilise IBM App Connect Enterprise comme moteur central d’intégration et d’orchestration. Avec IBM MQ et IBM® API Connect, elle crée une plateforme unifiée où API Connect gère les appels externes et les achemine vers App Connect. En utilisant une architecture pilotée par API, App Connect automatise les transformations des données complexes et l’orchestration nécessaires avant l’acheminement vers les systèmes en aval. Cela permet des interactions bancaires essentielles et des paiements numériques fluides, et soutient divers services réglementaires (GST, CBDT, UIDAI et CERSAI).
Depuis cette transformation, Karnataka Bank gère une plateforme d’API sécurisée, basée sur des conteneurs, sur Red Hat OpenShift avec IBM Cloud Pak for Integration. Les passerelles numériques gèrent le trafic d’API et permettent un déploiement plus rapide des paiements numériques, du traitement des prêts et des intégrations tierces, tout en maintenant une connectivité interne et externe sécurisée. La banque a renforcé la sécurité, augmenté l’évolutivité de 50 % et réduit les coûts opérationnels de 30 %, diminuant ainsi le coût total de possession. La plateforme permet une communication fluide entre les systèmes internes, externes et cloud, ainsi qu’une intégration fluide avec les services UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech et CBDT, aidant la banque à s’adapter plus rapidement aux exigences changeantes du marché et des réglementations.
Fondée en 1924 et basée à Mangaluru, la Karnataka Bank (KBL) est une banque privée indienne de premier plan servant plus de 13 millions de clients particuliers, de PME et d’entreprises. Présente dans 22 États et deux territoires de l’Union, la banque propose une gamme diversifiée de services bancaires et financiers, allant des services bancaires aux particuliers et aux entreprises aux produits numériques et aux services NRI.
IBM App Connect Enterprise est une plateforme d’intégration alimentée par l’IA qui unifie les applications, les API et les données dans les environnements hybrides. Elle fournit des capacités no-code, low code et pro-code qui permettent aux utilisateurs professionnels et aux spécialistes de l’intégration de concevoir, de déployer et de gérer les intégrations avec rapidité et contrôle.
En prenant en charge les schémas basés sur des API, des événements et des messages, IBM App Connect Enterprise aide les entreprises à accélérer l’automatisation, à moderniser les systèmes existants et à connecter en toute sécurité les applications lors de déploiements sur site, dans le cloud et conteneurisés. La plateforme est également disponible dans le cadre d’IBM Cloud Pak for Integration, aux côtés d’IBM MQ et d’IBM API Connect, permettant aux entreprises d’intégrer des applications, des données et des API dans les environnements hybrides.
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Red Hat et OpenShift sont des marques commerciales ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.