Moderniser les services bancaires numériques grâce aux API

Karnataka Bank devait moderniser son infrastructure bancaire numérique afin d’accélérer le déploiement de services tels que les paiements numériques, le traitement des prêts et les intégrations tierces, tout en maintenant des connexions sécurisées entre plusieurs systèmes internes et externes. La banque souhaitait quitter les plateformes d’intégration héritées et adopter une architecture prête pour l'avenir, capable de prendre en charge les cas d’utilisation avancés de l’IA et les exigences réglementaires en constante évolution.

Pour y parvenir, Karnataka Bank s’est associée à IBM pour mettre en œuvre IBM Cloud Pak for Integration sur Red Hat OpenShift et créer une plateforme API sécurisée, évolutive et agile, qui réduit le coût total de possession et renforce sa base numérique.