JLP s’est à nouveau tourné vers le système IBM Sterling Order Management comme solution. En collaboration avec Cognizant, partenaire commercial d'IBM, l'organisation a entrepris une importante migration depuis son système IBM Sterling Order Management 9.4 sur site. Ils ont initialement migré la gestion de toutes les nouvelles commandes vers le système IBM Sterling Order Management SaaS de nouvelle génération, tout en gardant la version 9.4 comme référentiel pour les commandes passées avant juin 2023.

Cette migration complexe et ambitieuse a entraîné des changements radicaux dans le système. JLP a adapté plus de 300 interfaces, validé plus de 150 attributs de commande et de données, et créé environ 40 commutateurs de fonctionnalités et 25 configurations de limitation de commandes, ainsi que plus de 300 scénarios de test. La migration a été déployée en 6 phases de basculement minutieusement préparées, avec une période de double exploitation de 3 mois pour assurer une transition en douceur. L'équipe projet a coopéré étroitement avec 17 équipes applicatives pour tester et vérifier le nouveau système, et a élaboré 3 nouveaux processus de migration pour garantir la continuité des opérations pendant la transition.