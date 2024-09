Le Dr Van Laere a fait les premiers pas vers le développement d’une solution basée sur l’IA en s’associant à un groupe de recherche en bio-informatique à l’Université d’Anvers. Les premières itérations de la solution ont été financées par une subvention de l’université. Un chercheur local travaillant sur le projet est devenu le premier collègue à rejoindre Innocens BV, une spin-off de l’Université d’Anvers et de l’UZA.

Le Dr Van Laere a également discuté des solutions possibles avec son ami Dirk A. Claessens, un directeur IBM, consultant et spécialiste de l’IA, des données et de l’analyse prédictive.



Ils se racontaient fréquemment des anecdotes sur leur travail lors de leurs balades à vélo hebdomadaires en ville ou autour d’un repas au bistrot du coin. Autant de moments de répit pour le Dr Van Laere, dont l’emploi du temps consistait à s’occuper de nouveau-nés en situation de crise et à avoir des conversations difficiles avec des parents angoissés.



C’est au cours de ces moments que les deux hommes ont réalisé qu’ils avaient plus en commun que l’amour du vélo et de la bonne cuisine : ils partageaient également une passion pour les données. « Les données racontent une histoire. Lorsqu’un patient présente des complications graves, nous pouvons voir comment sa physiologie évolue dans les données. Il doit y avoir un moyen de déterminer la direction que prend cette histoire et donc d’en améliorer le dénouement », a déclaré le Dr Van Laere. Inspiré par son ami, Dirk A. Claessens a commencé à griffonner des idées.



« La solution que tu souhaites créer doit permettre de détecter plus rapidement les signes potentiels pouvant indiquer des issues défavorables, comme la septicémie chez les nouveau-nés, sur la base des données dont tu disposes », a affirmé Dirk A. Claessens au cours de leur discussion animée. L’USIN de l’UZA disposait de dix ans de données sur les admissions de nourrissons prématurés et de faible poids à la naissance, ce qui a donné aux deux hommes un point de départ solide. Le Dr Van Laere souhaitait intégrer ces données à une solution prédictive basée sur l’IA capable de fournir des informations aux professionnels de santé. « Ma principale préoccupation est de pouvoir détecter les signes d’une infection dès que possible, même la nuit ou lorsque nous sommes très occupés. »



Avec le large éventail de solutions d’IA et l’expertise technique d’IBM Consulting à Amsterdam, IBM Research à Almaden et IBM Watson Center à Munich, Dirk A. Claessens savait qu’IBM était le partenaire technologique idéal pour concrétiser le projet du Dr Van Laere. Ces séances de brainstorming, ainsi que les développements du groupe de recherche universitaire, ont finalement conduit le Dr Van Laere et son équipe à lancer Innocens BV, une filiale créée pour développer et valider la solution Innocens.

Innocens, qui est l’acronyme de « Improving Neonatal Outcome with a Clinical Early Notification System » (Améliorer les issues néonatales avec un système de notification clinique précoce), est une technologie d’edge computing qui entraîne les ordinateurs à analyser les flux de données des patients pour identifier des tendances qui pourraient indiquer une septicémie tardive. Selon le Dr Van Laere, une solution comme Innocens repose sur trois piliers : un modèle prédictif, une interface utilisateur convaincante et une architecture robuste.