Une fois SAP S/4HANA entièrement déployé, I-D Foods sera en mesure d’examiner en temps réel les principaux processus métier tels que la logistique, la finance, les ventes et le stockage/prélèvement.

La première étape consiste à moderniser et accélérer le processus de commande via une nouvelle application SAP Fiori, permettant aux clients de commander six fois plus rapidement qu’auparavant. A mesure que de nouvelles commandes arrivent, elles seront automatiquement transmises en temps réel aux entrepôts de I-D Foods.

Dans ses entrepôts, I-D Foods prévoit de remplacer les processus manuels et d’intégrer SAP S/4HANA à ses codes-barres et lecteurs existants, car les améliorations opérationnelles dans ce domaine pourraient considérablement améliorer les délais de traitement. En fonction du statut des commandes en temps réel, I-D Foods prévoit de passer d’un prélèvement le jour suivant à un prélèvement toutes les heures. Parallèlement, l’analyse des données aidera les équipes à optimiser le placement des articles dans les entrepôts en fonction de la fréquence à laquelle ils doivent être prélevés. En réduisant les déplacements, I-D Foods vise à permettre aux employés chargés du prélèvement des stocks de travailler plus efficacement et à augmenter le nombre de prélèvements par employé de quatre à six. Grâce aux améliorations associées aux listes d’emballage, aux affectations de transport et à la logistique, qui seront toutes basées sur des informations fondées sur les données, I-D Foods vise à accélérer considérablement le traitement des commandes.

« Nous sommes impatients de profiter de tous les avantages de SAP S/4HANA », explique Michael Issenman.« Nos anciennes applications ERP ne suivaient pas l’évolution de nos exigences, alors que SAP S/4HANA nous offre un large éventail d’outils pour rationaliser et optimiser nos processus métier. En fin de compte, SAP S/4HANA nous aidera à traiter et à exécuter les commandes client de manière hautement efficace et automatisée. »

Michael Issenman continue : « Outre l’optimisation des processus, nous nous attendons à ce que SAP S/4HANA renforce considérablement nos capacités analytiques. Pour le moment, nombre de nos analyses utilisent des données datant d’une ou deux semaines. De plus, nous avions des capacités limitées pour prévoir des situations telles que la vente d’un produit particulier.

« SAP S/4HANA nous fournira des analyses en temps réel, ce qui nous permettra d’être mieux à même d’identifier les nouvelles tendances et d’agir en conséquence. Par exemple, si le temps exceptionnellement chaud provoque une hausse de la demande de boissons glacées, nous serons mieux équipés pour tirer parti des opportunités de ventes accrues.

« Nous sommes impatients d’obtenir des informations plus riches sur nos activités, telles que l’étude de la demande et de la rentabilité par produit au fil du temps, de façon beaucoup plus détaillée qu’auparavant. En optimisant notre stock en fonction de la demande prévue, nous espérons limiter les niveaux d’inventaire, réduire les coûts de stockage et économiser de l’espace dans nos entrepôts. De plus, nous pouvons accélérer les délais de traitement pour que les marchandises passent moins de temps dans nos entrepôts avant qu’elles ne soient prélevées et envoyées aux clients. »

En accélérant les processus métier avec SAP S/4HANA fonctionnant sur IBM Power Systems et IBM Storage, I-D Foods s’ouvrira à de nouvelles perspectives de croissance.

Par exemple, des délais de traitement plus rapides donnent à l’entreprise la possibilité d’étendre sa gamme d’aliments périssables. En outre, I-D Foods renforcera sa capacité de vente aux grandes chaînes alimentaires en offrant une intégration aux solutions SAP de ces clients, permettant un transfert automatique en temps réel des commandes.

Michael Issenman conclut : « Fonctionnant sur IBM Power Systems et IBM Storage, SAP S/4HANA ouvre la voie à la croissance future et nous permet d’emmener notre entreprise dans une direction que nous choisissons. Les marges bénéficiaires dans le secteur de l’alimentation et des boissons sont notoirement minces, et nous sommes convaincus que les solutions IBM et SAP nous donneront un réel avantage concurrentiel en nous aidant à offrir un meilleur service client à moindre coût. »