Au sein du bureau du DSI, une petite équipe s’est donné pour mission de tester les limites pratiques des modèles de fondation dans un contexte d’entreprise. L’IA pourrait-elle devenir le tissu conjonctif d’une entreprise aussi complexe qu’IBM ? Pourrait-elle transcender les contraintes liées aux assistants d’IA spécialisés dans des domaines spécifiques afin d’offrir une expérience unique et cohérente ? Pourrait-elle évoluer, en s’améliorant continuellement grâce aux retours d’expérience, à un ancrage plus solide et à une intégration plus poussée à l’échelle de l’entreprise ?

Comme pour toutes les questions relatives aux capacités d’IA, la réponse est « potentiellement ». Nous ne le saurons qu’en retroussant nos manches, en entrant dans le bac à sable et en nous attelant à la tâche. C’est donc exactement ce que nous faisons.

Nous passons au crible les différentes couches de complexité (bug, angle mort, avancée décisive) pour créer quelque chose de solide et d’évolutif. Pas un château en Espagne, mais une structure façonnée par les besoins réels de l’entreprise. Le bac à sable est à la fois notre terrain de jeu et notre banc d’essai.

La preuve en sera AskIBM. Une seule barre de recherche. Une seule voix. Une seule expérience.