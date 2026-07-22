Niloofar Salahi
Responsable produit, AskIBM
Les utilisateurs souhaitent disposer d’un point d’accès unique pour leurs interactions. C’est un point sur lequel ils se sont clairement exprimés. Ils ne veulent pas devoir passer par tout un tas d‘applications différentes pour obtenir des réponses. ”
Niloofar Salahi
Responsable produit, AskIBM
Les données ont montré un volume élevé de questions relatives aux ressources humaines et à l’informatique sur AskIBM. Les utilisateurs s’attendent à pouvoir poser ces questions en un seul et même endroit. ”
Si les agents d’IA et les modèles de fondation ont permis des gains significatifs dans des tâches et des workflows isolés, le paysage global de l’IA n’a atteint que récemment la maturité nécessaire pour prendre en charge l’échelle, la fiabilité et l’orchestration requises par AskIBM. Parallèlement, des investissements soutenus ont été consacrés à la mise en place des fondements techniques d’AskIBM. Ces investissements, associés aux partenariats étroits noués dans le cadre des transformations sectorielles d’IBM, contribuent à la mise en place d’une plateforme conçue pour offrir résilience et adéquation aux besoins de l’entreprise.
Ensemble, ces fondements et ces partenariats permettent à IBM de franchir une nouvelle étape : faire d’AskIBM un navigateur d’entreprise unique. Un outil qui fournit des réponses fiables, orchestre de manière transparente les workflows entre les systèmes et offre une expérience moderne et intuitive.
Ce projet reflète l’engagement d’IBM à abandonner les solutions ponctuelles au profit d’une expérience unifiée, alimentée par l’IA, qui permet à ses collaborateurs de travailler avec plus de clarté, de confiance et de rapidité.
Niloofar Salahi
Responsable produit, AskIBM
IBM
La transition d’IBM vers des RH fondées sur l’IA n’a pas été linéaire. L’expérience a mis en évidence une chose : mieux vaut avancer que viser la perfection. Repensé autour des besoins des collaborateurs, loin des effets d’annonce, AskHR a transformé un domaine régi par des pratiques héritées en une fonction conçue pour évoluer.
Le support IT était pénalisé par des processus redondants. AskIT, un assistant IA capable d’apprendre et de résoudre les problèmes, a inversé la tendance. La fonction IT d’IBM est devenue un portail en libre-service, AskIT résolvant 86 % des problèmes courants.
L’accumulation de systèmes freinait les commerciaux d’IBM. Jongler avec plusieurs outils de vente cloisonnés multipliait les tâches administratives. AskSales a alors vu le jour : co-développé en interne, cet assistant IA a permis de réduire les pertes de temps, d’automatiser les tâches de base et d’offrir aux commerciaux une voie directe vers la réussite à la place d’un véritable labyrinthe.
Une expérimentation audacieuse et tournée vers l’avenir est en cours dans l’environnement d’expérimentation de la DSI. L’objectif ultime est AskIBM, un point d’accès unique reposant sur l’IA pour tout l’univers IBM. La version bêta est déjà prometteuse : elle apporte de la cohérence à un environnement complexe et continue de redéfinir l’avenir de notre entreprise.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.
Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.