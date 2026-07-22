AskIBM
Illustration d’une capsule descendant sous un parachute rouge
Une vision tournée vers l’avenir

Au sein du bureau du DSI, une petite équipe s’est donné pour mission de tester les limites pratiques des modèles de fondation dans un contexte d’entreprise. L’IA pourrait-elle devenir le tissu conjonctif d’une entreprise aussi complexe qu’IBM ? Pourrait-elle transcender les contraintes liées aux assistants d’IA spécialisés dans des domaines spécifiques afin d’offrir une expérience unique et cohérente ? Pourrait-elle évoluer, en s’améliorant continuellement grâce aux retours d’expérience, à un ancrage plus solide et à une intégration plus poussée à l’échelle de l’entreprise ?

Comme pour toutes les questions relatives aux capacités d’IA, la réponse est « potentiellement ». Nous ne le saurons qu’en retroussant nos manches, en entrant dans le bac à sable et en nous attelant à la tâche. C’est donc exactement ce que nous faisons. 

Nous passons au crible les différentes couches de complexité (bug, angle mort, avancée décisive) pour créer quelque chose de solide et d’évolutif. Pas un château en Espagne, mais une structure façonnée par les besoins réels de l’entreprise. Le bac à sable est à la fois notre terrain de jeu et notre banc d’essai. 

La preuve en sera AskIBM. Une seule barre de recherche. Une seule voix. Une seule expérience.
Mains tapant sur un ordinateur portable posé sur un petit bureau en bois, à l’intérieur d’une cabine de bureau exigüe

Reposant sur watsonx, AskIBM fait office d’agent d’entreprise de premier plan. La solution est conçue pour unifier les données, les analyses et les agents spécialisés afin d’orchestrer les outils et les workflows à travers une expérience unique et cohérente. 

Dans le cadre d’une initiative d’innovation interne, un lancement en version bêta a permis de mettre AskIBM à la disposition des collaborateurs et des partenaires, et a fait ressortir des premiers enseignements concernant la capacité de la plateforme. « Nous avons connu un pic de demande sur l’ensemble de la plateforme watsonx, car tout le monde l’utilisait en même temps. Cela a été une véritable révélation », explique Niloofar Salahi, responsable produit d’AskIBM.

Si les agents d’IA et les modèles de fondation ont permis des gains significatifs dans des tâches et des workflows isolés, le paysage global de l’IA n’a atteint que récemment la maturité nécessaire pour prendre en charge l’échelle, la fiabilité et l’orchestration requises par AskIBM. Parallèlement, des investissements soutenus ont été consacrés à la mise en place des fondements techniques d’AskIBM. Ces investissements, associés aux partenariats étroits noués dans le cadre des transformations sectorielles d’IBM, contribuent à la mise en place d’une plateforme conçue pour offrir résilience et adéquation aux besoins de l’entreprise.

Ensemble, ces fondements et ces partenariats permettent à IBM de franchir une nouvelle étape : faire d’AskIBM un navigateur d’entreprise unique. Un outil qui fournit des réponses fiables, orchestre de manière transparente les workflows entre les systèmes et offre une expérience moderne et intuitive.

Ce projet reflète l’engagement d’IBM à abandonner les solutions ponctuelles au profit d’une expérience unifiée, alimentée par l’IA, qui permet à ses collaborateurs de travailler avec plus de clarté, de confiance et de rapidité. 
Personne parlant à une autre à côté d’un tableau blanc portant la mention « Planning » dans le couloir d’un bureau
Être client zéro signifie que nous élaborons des solutions adaptées aux entreprises à l’échelle : nous testons et façonnons la technologie afin qu’elle soit prête pour tout le monde. C’est ce qui rend notre parcours client zéro si remarquable.

Niloofar Salahi

Responsable produit, AskIBM

IBM
Découvrez la transformation

La transition d’IBM vers des RH fondées sur l’IA n’a pas été linéaire. L’expérience a mis en évidence une chose : mieux vaut avancer que viser la perfection. Repensé autour des besoins des collaborateurs, loin des effets d’annonce, AskHR a transformé un domaine régi par des pratiques héritées en une fonction conçue pour évoluer.

En savoir plus
Illustration abstraite représentant deux silhouettes de profil, des bulles de dialogue, des stylos et des feuilles de papier

Le support IT était pénalisé par des processus redondants. AskIT, un assistant IA capable d’apprendre et de résoudre les problèmes, a inversé la tendance. La fonction IT d’IBM est devenue un portail en libre-service, AskIT résolvant 86 % des problèmes courants.

En savoir plus
Illustration abstraite de deux écrans d’ordinateur reliés par un pont bleu

L’accumulation de systèmes freinait les commerciaux d’IBM. Jongler avec plusieurs outils de vente cloisonnés multipliait les tâches administratives. AskSales a alors vu le jour : co-développé en interne, cet assistant IA a permis de réduire les pertes de temps, d’automatiser les tâches de base et d’offrir aux commerciaux une voie directe vers la réussite à la place d’un véritable labyrinthe.

En savoir plus
Meuble de classement ouvert contenant des dossiers suspendus sous une horloge ronde

Une expérimentation audacieuse et tournée vers l’avenir est en cours dans l’environnement d’expérimentation de la DSI. L’objectif ultime est AskIBM, un point d’accès unique reposant sur l’IA pour tout l’univers IBM. La version bêta est déjà prometteuse : elle apporte de la cohérence à un environnement complexe et continue de redéfinir l’avenir de notre entreprise.

En savoir plus
Illustration d’une capsule descendant sous un parachute rouge
Notes de bas de page

© Copyright IBM Corporation 2026. IBM, le logo IBM et watsonx sont des marques d’IBM Corp., enregistrées dans de nombreux pays.

Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.

Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.