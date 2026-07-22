Le plus grand défi consistait à naviguer à travers les différentes couches de gouvernance interne pour unifier et transformer les outils existants. Les décisions importantes étaient souvent bloquées par les processus, et les projets perdaient de leur élan. Une transformation technique pouvait certes consolider les outils, mais elle était incapable de faire évoluer la culture. Or, ce sont les individus, avec leur façon de travailler, de collaborer et de prendre des décisions, qui sont les moteurs du changement culturel. Ainsi, plutôt que de rester les bras croisés, l’équipe T&O a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Une petite équipe composée de commerciaux et de développeurs produit a été constituée, puis chargée d’un projet de co-création : mettre au point un assistant commercial alimenté par l’IA générative, capable de répondre à des questions, d’extraire des informations pertinentes et de rédiger des messages de prospection personnalisés.

Grâce à la collaboration entre les développeurs et les commerciaux (les utilisateurs finaux), l’équipe a réduit les goulots d’étranglement, les cloisonnements et les contraintes administratives qui auraient autrement pu freiner les progrès.