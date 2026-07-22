Ask Sales
La clarté par la co-création

Les ventes numériques doivent être rapides, éclairées et sur mesure. Pour répondre à cette attente, IBM a mis au point une suite d’outils destinés à accompagner ses commerciaux numériques, chacun disposant de ses propres identifiants de connexion et de sa propre logique.

Au fil du temps, ces outils et processus se sont accumulés, pour atteindre au total plus de 20. Pour démarcher un seul client, les commerciaux devaient souvent jongler entre plusieurs systèmes. Les ventes, le contenu, la documentation produit et les données clients ont été progressivement dispersés dans un labyrinthe technique complexe. Un système conçu pour gagner en efficacité commençait à se retourner contre lui-même.

Le plus grand défi consistait à naviguer à travers les différentes couches de gouvernance interne pour unifier et transformer les outils existants. Les décisions importantes étaient souvent bloquées par les processus, et les projets perdaient de leur élan. Une transformation technique pouvait certes consolider les outils, mais elle était incapable de faire évoluer la culture. Or, ce sont les individus, avec leur façon de travailler, de collaborer et de prendre des décisions, qui sont les moteurs du changement culturel. Ainsi, plutôt que de rester les bras croisés, l’équipe T&O a décidé de passer à la vitesse supérieure. 

Une petite équipe composée de commerciaux et de développeurs produit a été constituée, puis chargée d’un projet de co-création : mettre au point un assistant commercial alimenté par l’IA générative, capable de répondre à des questions, d’extraire des informations pertinentes et de rédiger des messages de prospection personnalisés.

Grâce à la collaboration entre les développeurs et les commerciaux (les utilisateurs finaux), l’équipe a réduit les goulots d’étranglement, les cloisonnements et les contraintes administratives qui auraient autrement pu freiner les progrès. 
Personne accroupie près d’un tableau blanc mobile, écrivant au marqueur et tenant une feuille de papier

La collaboration interfonctionnelle a rendu l’équipe plus agile et créative, lui permettant de concevoir une suite d’IA unique et intégrée. 

AskSales a regroupé les outils d’aide à la vente d’IBM en une seule expérience fluide. Les tâches répétitives ont également été automatisées, ce qui a permis aux commerciaux de gagner plusieurs heures par mois en recherche et en analyse. Ces derniers ont mis ce temps à profit pour poser plus de 250 000 questions à l’IA et générer en temps réel des analyses concurrentielles, des recommandations de produits et des messages personnalisés pour chaque client. 
Cinq personnes en séance de brainstorming autour d’une table, équipées de marqueurs, de pense-bêtes, d’ordinateurs portables et d’un tableau blanc
L’idée était la suivante : « Et si les commerciaux pouvaient poser des questions sur leurs données en langage naturel ? » Grâce à une solution agentique, ils pouvaient obtenir ces réponses sous un format structuré au cours d’une même conversation.

Jayesh Kadam

Leader-CRM Platforms, CIO

IBM

Ce qui pouvait autrefois ressembler à un labyrinthe est devenu une véritable autoroute. L’ensemble du processus de recherche et d’analyse a été accéléré grâce à une plateforme unifiée et alimentée par l’IA. Les informations pertinentes apparaissaient en quelques secondes, le contenu généré était contextuel, la prospection était automatisée et la voie à suivre était claire. 
Découvrez la transformation

La transition d’IBM vers des RH fondées sur l’IA n’a pas été linéaire. L’expérience a mis en évidence une chose : mieux vaut avancer que viser la perfection. Repensé autour des besoins des collaborateurs, loin des effets d’annonce, AskHR a transformé un domaine régi par des pratiques héritées en une fonction conçue pour évoluer.

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Illustration abstraite représentant deux silhouettes de profil, des bulles de dialogue, des stylos et des feuilles de papier

Le support IT était pénalisé par des processus redondants. AskIT, un assistant IA capable d’apprendre et de résoudre les problèmes, a inversé la tendance. La fonction IT d’IBM est devenue un portail en libre-service, AskIT résolvant 86 % des problèmes courants.

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Illustration abstraite de deux écrans d’ordinateur reliés par un pont bleu

L’accumulation de systèmes freinait les commerciaux d’IBM. Jongler avec plusieurs outils de vente cloisonnés multipliait les tâches administratives. AskSales a alors vu le jour : co-développé en interne, cet assistant IA a permis de réduire les pertes de temps, d’automatiser les tâches de base et d’offrir aux commerciaux une voie directe vers la réussite à la place d’un véritable labyrinthe.

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Meuble de classement ouvert contenant des dossiers suspendus sous une horloge ronde

Une expérimentation audacieuse et tournée vers l’avenir est en cours dans l’environnement d’expérimentation de la DSI. L’objectif ultime est AskIBM, un point d’accès unique reposant sur l’IA pour tout l’univers IBM. La version bêta est déjà prometteuse : elle apporte de la cohérence à un environnement complexe et continue de redéfinir l’avenir de notre entreprise.

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Illustration d’une capsule descendant sous un parachute rouge
Notes de bas de page

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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.

Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.