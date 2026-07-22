Notre transformation RH a commencé il y a près de 10 ans. À l’époque, nous n’imaginions pas à quel point elle allait révolutionner l’entreprise. Nous n’avions pas de plan d’ensemble : nous répondions simplement aux défis du moment.

Notre budget diminuait, alors même que notre travail devenait plus complexe. Parallèlement, les technologies grand public utilisées en dehors d’IBM devenaient plus rapides, plus intuitives et plus personnalisées. Cela suscitait des attentes que les collaborateurs retrouvaient inévitablement sur leur lieu de travail.

En 2016, ces différentes forces ont atteint un point d’inflexion. Nous avons compris qu’il était temps d’oser. Les systèmes et modèles opérationnels RH traditionnels ne pouvaient plus suivre le rythme ni l’ampleur des changements en cours.

Le moment était venu de repenser nos méthodes de travail et de redéfinir le rôle des professionnels des RH chez IBM.

C’est alors que les chatbots d’IA conversationnelle sont entrés en scène.