Nickle LaMoreaux
Senior Vice President & Chief Human Resource Officer, IBM
Une transformation numérique de cette ampleur ne va pas sans difficultés. C’est comme rénover votre maison tout en y vivant. ”
À l’aide de l’outil IBM de création d’assistants IA, nous avons commencé à développer des chatbots capables de répondre aux questions RH courantes sur les programmes et les avantages sociaux. Nombre d’entre eux donnaient de bons résultats. Très vite, 25 chatbots étaient en service.
Mais un problème subsistait.
Plus nous ajoutions de chatbots, plus il devenait difficile d’obtenir des réponses claires. Lorsqu’une question sortait du périmètre d’un chatbot, l’utilisateur devait chercher la réponse ailleurs, ce qui fragmentait l’expérience collaborateur. Pour rétablir une expérience cohérente, nous avons regroupé les chatbots dans une interface unique : AskHR.
Peu après le lancement d’AskHR, nous avons informé les 21 000 managers de proximité d’IBM dans le monde qu’ils ne bénéficieraient plus d’un accompagnement dédié par un partenaire RH. L’adresse e-mail et le numéro de téléphone mondiaux des RH ont également été supprimés. Les managers ne pouvaient désormais accéder au support que par l’intermédiaire d’AskHR.
C’était une décision audacieuse. Nous avions confiance dans cette technologie et avons choisi de la déployer à grande échelle, tout en sachant que l’équipe aurait besoin de temps pour s’adapter.
Au cours de l’année suivante, nous avons suivi de près les retours des collaborateurs. Notre score interne de satisfaction client (CSAT), mesuré sur une échelle allant de −100 à +100, est tombé à −35.
Nickle LaMoreaux
Senior Vice President & Chief Human Resource Officer, IBM
La transition d’IBM vers des RH fondées sur l’IA n’a pas été linéaire. L’expérience a mis en évidence une chose : mieux vaut avancer que viser la perfection. Repensé autour des besoins des collaborateurs, loin des effets d’annonce, AskHR a transformé un domaine régi par des pratiques héritées en une fonction conçue pour évoluer.
Le support IT était pénalisé par des processus redondants. AskIT, un assistant IA capable d’apprendre et de résoudre les problèmes, a inversé la tendance. La fonction IT d’IBM est devenue un portail en libre-service, AskIT résolvant 86 % des problèmes courants.
L’accumulation de systèmes freinait les commerciaux d’IBM. Jongler avec plusieurs outils de vente cloisonnés multipliait les tâches administratives. AskSales a alors vu le jour : co-développé en interne, cet assistant IA a permis de réduire les pertes de temps, d’automatiser les tâches de base et d’offrir aux commerciaux une voie directe vers la réussite à la place d’un véritable labyrinthe.
Une expérimentation audacieuse et tournée vers l’avenir est en cours dans l’environnement d’expérimentation de la DSI. L’objectif ultime est AskIBM, un point d’accès unique reposant sur l’IA pour tout l’univers IBM. La version bêta est déjà prometteuse : elle apporte de la cohérence à un environnement complexe et continue de redéfinir l’avenir de notre entreprise.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.
Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.