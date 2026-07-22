Ask HR
Illustration abstraite représentant deux silhouettes de profil, des bulles de dialogue, des stylos et des feuilles de papier
Des systèmes hérités à l’avant-garde

Notre transformation RH a commencé il y a près de 10 ans. À l’époque, nous n’imaginions pas à quel point elle allait révolutionner l’entreprise. Nous n’avions pas de plan d’ensemble : nous répondions simplement aux défis du moment.

Notre budget diminuait, alors même que notre travail devenait plus complexe. Parallèlement, les technologies grand public utilisées en dehors d’IBM devenaient plus rapides, plus intuitives et plus personnalisées. Cela suscitait des attentes que les collaborateurs retrouvaient inévitablement sur leur lieu de travail.

En 2016, ces différentes forces ont atteint un point d’inflexion. Nous avons compris qu’il était temps d’oser. Les systèmes et modèles opérationnels RH traditionnels ne pouvaient plus suivre le rythme ni l’ampleur des changements en cours. 

Le moment était venu de repenser nos méthodes de travail et de redéfinir le rôle des professionnels des RH chez IBM.   

C’est alors que les chatbots d’IA conversationnelle sont entrés en scène.

À l’aide de l’outil IBM de création d’assistants IA, nous avons commencé à développer des chatbots capables de répondre aux questions RH courantes sur les programmes et les avantages sociaux. Nombre d’entre eux donnaient de bons résultats. Très vite, 25 chatbots étaient en service.

Mais un problème subsistait. 

Plus nous ajoutions de chatbots, plus il devenait difficile d’obtenir des réponses claires. Lorsqu’une question sortait du périmètre d’un chatbot, l’utilisateur devait chercher la réponse ailleurs, ce qui fragmentait l’expérience collaborateur. Pour rétablir une expérience cohérente, nous avons regroupé les chatbots dans une interface unique : AskHR.

Peu après le lancement d’AskHR, nous avons informé les 21 000 managers de proximité d’IBM dans le monde qu’ils ne bénéficieraient plus d’un accompagnement dédié par un partenaire RH. L’adresse e-mail et le numéro de téléphone mondiaux des RH ont également été supprimés. Les managers ne pouvaient désormais accéder au support que par l’intermédiaire d’AskHR.  

C’était une décision audacieuse. Nous avions confiance dans cette technologie et avons choisi de la déployer à grande échelle, tout en sachant que l’équipe aurait besoin de temps pour s’adapter.

Au cours de l’année suivante, nous avons suivi de près les retours des collaborateurs. Notre score interne de satisfaction client (CSAT), mesuré sur une échelle allant de −100 à +100, est tombé à −35.
Personne assise dans une alcôve équipée d’une banquette magenta, utilisant un ordinateur portable, avec un carnet et une bouteille d’eau à ses côtés
De l’adaptation à l’adoption

Les premiers retours ont mis en évidence un point : l’entreprise était peinait encore à s’adapter à cette nouvelle manière d’obtenir de l’aide. Au fil du temps, les données d’utilisation ont dressé un tableau plus complet. 

En utilisant simplement AskHR dans leur travail quotidien, les collaborateurs et les managers ont contribué à l’améliorer. Progressivement, les collaborateurs IBM ont découvert les avantages d’une ressource disponible en permanence, 24 h/24 et 7 j/7. Nous avons donc étendu ses fonctionnalités en lui permettant également d’exécuter des opérations.  

AskHR pouvait désormais faire davantage que répondre à des questions. Il pouvait agir : les managers pouvaient demander le transfert d’un collaborateur ou générer une attestation d’emploi, et AskHR exécutait directement l’opération dans le système back-end.  

Avec près de 90 000 transferts de collaborateurs par an, les gains de temps et de productivité se sont rapidement révélés considérables.

À mesure que les résultats progressaient, nous avons étendu ce modèle. Entre 2021 et 2024, AskHR, en coordination avec nos partenaires RH, est devenu le point d’entrée unique des managers de proximité et de 85 % des managers des niveaux supérieurs. 

Et le score CSAT de −35 enregistré lors des débuts d’AskHR ? Il a atteint +74.  

Pourquoi ? 

Premièrement, l’automatisation a permis de traiter les tâches répétitives immédiatement.  

Deuxièmement, l’évolution de notre modèle d’assistance humaine a permis aux managers d’entrer plus rapidement en contact avec un expert. 

Troisièmement, nous avons intégré des fonctionnalités d’IA générative, renforçant ainsi la valeur d’AskHR pour les utilisateurs.  
Deux personnes assises autour d’une table ronde et discutant, avec des tasses et un téléphone
Identifiez un petit obstacle ciblé. Automatisez-le, perfectionnez la solution, puis déployez-la à grande échelle.

Nickle LaMoreaux

Senior Vice President & Chief Human Resource Officer, IBM

L’orchestration multi-agents faisait partie de ces fonctionnalités. En 2025, AskHR est devenu le point d’entrée numérique de toutes les opérations RH, capable de coordonner plusieurs agents autonomes pour exécuter ensemble des tâches complexes. 

La même année, AskHR a traité plus de 16 millions de messages individuels d’utilisateurs. Cela représente environ 39 000 messages par jour. Soit près de 51 interactions par collaborateur IBM et par an.

 Les enseignements que nous avons retenus

Au cours de cette transformation, nous avons pris des décisions audacieuses, parfois même radicales. Si nous devions tout recommencer, nous procéderions différemment à plusieurs égards. Pour commencer, nous mènerions des projets pilotes et avancerions par itérations. Il n’est pas nécessaire de tout faire en même temps. Identifiez les domaines sur lesquels il est pertinent de concentrer vos efforts. Commencez à petite échelle, puis élargissez progressivement le déploiement.  

Nous avons également appris que la culture prime sur tout le reste. Le discours et l’exemple donnés par les dirigeants en matière d’adoption sont déterminants. Développer les compétences des collaborateurs et tenir compte rapidement de leurs retours entretient la dynamique. Après tout, sans culture, la technologie ne suffit pas.  

Alors qu’une nouvelle transformation métier se profilait, IBM était prêt à mettre ces enseignements en pratique. 
Découvrez la transformation

La transition d’IBM vers des RH fondées sur l’IA n’a pas été linéaire. L’expérience a mis en évidence une chose : mieux vaut avancer que viser la perfection. Repensé autour des besoins des collaborateurs, loin des effets d’annonce, AskHR a transformé un domaine régi par des pratiques héritées en une fonction conçue pour évoluer.

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Illustration abstraite représentant deux silhouettes de profil, des bulles de dialogue, des stylos et des feuilles de papier

Le support IT était pénalisé par des processus redondants. AskIT, un assistant IA capable d’apprendre et de résoudre les problèmes, a inversé la tendance. La fonction IT d’IBM est devenue un portail en libre-service, AskIT résolvant 86 % des problèmes courants.

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Illustration abstraite de deux écrans d’ordinateur reliés par un pont bleu

L’accumulation de systèmes freinait les commerciaux d’IBM. Jongler avec plusieurs outils de vente cloisonnés multipliait les tâches administratives. AskSales a alors vu le jour : co-développé en interne, cet assistant IA a permis de réduire les pertes de temps, d’automatiser les tâches de base et d’offrir aux commerciaux une voie directe vers la réussite à la place d’un véritable labyrinthe.

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Meuble de classement ouvert contenant des dossiers suspendus sous une horloge ronde

Une expérimentation audacieuse et tournée vers l’avenir est en cours dans l’environnement d’expérimentation de la DSI. L’objectif ultime est AskIBM, un point d’accès unique reposant sur l’IA pour tout l’univers IBM. La version bêta est déjà prometteuse : elle apporte de la cohérence à un environnement complexe et continue de redéfinir l’avenir de notre entreprise.

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Illustration d’une capsule descendant sous un parachute rouge
Notes de bas de page

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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.

Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.