Tout a commencé par l’écoute. AskIT n’était pas qu’un assistant : il est devenu un miroir qui a révélé à l’équipe quand et comment la technologie freinait les collaborateurs.

Cette écoute a d’abord reposé sur les données. AskIT a été entraîné à traiter les 80 % de problèmes IT les plus souvent rencontrés par les collaborateurs. Une analyse plus poussée a révélé que de nombreux utilisateurs cherchaient à résoudre eux-mêmes ces problèmes : ils recherchaient des guides pratiques plutôt qu’une intervention technique. Ces guides existaient, mais ils étaient peu pratiques. Les articles d’assistance n’étaient que des liens isolés, dispersés dans différents systèmes.

La solution était simple : confier les articles à des spécialistes du contenu pour en améliorer la clarté et la qualité, puis utiliser l’IA afin que la recherche conversationnelle permette de retrouver ces informations.