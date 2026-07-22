Plus de 4,5 milliards de dollars de gains de productivité
IBM suscite un véritable changement grâce à l’IA, au cloud hybride, à l’automatisation et à son expertise en conseil

Il s’agit là d’une véritable histoire de transformation interne. Pas d’un parcours sans embûches. Ni d’un témoignage édulcoré. Mais de progrès acquis au fil du temps, au prix de pressions, de doutes et d’une clarté durement gagnée. Des avancées qui ont révélé à quoi ressemble une véritable transformation : des données traitées avec empathie, des indicateurs qui donnent le ton et une IA façonnée par des informations pertinentes.

C’est ainsi qu’IBM s’est réinventé, sur le plan opérationnel, fonctionnel, technique et logistique, afin de placer l’IA, l’automatisation et l’innovation au cœur de ses activités.
Trois personnes dans un bureau discutant de pense-bêtes sur un tableau blanc à côté de leurs bureaux
Quand fastidieux rime avec précieux

Lorsque nous avons entrepris de réinventer notre façon de travailler, nous ne nous sommes pas contentés de superposer l’IA aux systèmes existants. Nous avons démonté ces systèmes, processus par processus, outil par outil, hypothèse par hypothèse, puis nous les avons reconstruits selon une stratégie axée sur l’IA et hybride par conception. Les systèmes et les domaines sont ainsi devenus à la fois un laboratoire et une source d’enseignements.

Alors qu’une partie du monde débattait de l’IA d’entreprise, nous nous attachions à la perfectionner, en analysant son fonctionnement dans des workflows réels, soumis à des contraintes concrètes.

Les enseignements tirés de cette initiative menée sur plusieurs années ont transformé service après service, engendrant un changement durable au sein d’IBM. Les applications peuvent paraître banales, mais les résultats sont tout sauf ordinaires. Des cas d’utilisation courants qui produisent des résultats extraordinaires.

C’est ainsi que les choses se sont passées. 
Découvrez la transformation

La transition d’IBM vers des RH fondées sur l’IA n’a pas été linéaire. L’expérience a mis en évidence une chose : mieux vaut avancer que viser la perfection. Repensé autour des besoins des collaborateurs, loin des effets d’annonce, AskHR a transformé un domaine régi par des pratiques héritées en une fonction conçue pour évoluer.

En savoir plus
Illustration abstraite représentant deux silhouettes de profil, des bulles de dialogue, des stylos et des feuilles de papier

Le support IT était pénalisé par des processus redondants. AskIT, un assistant IA capable d’apprendre et de résoudre les problèmes, a inversé la tendance. La fonction IT d’IBM est devenue un portail en libre-service, AskIT résolvant 86 % des problèmes courants.

En savoir plus
Illustration abstraite de deux écrans d’ordinateur reliés par un pont bleu

L’accumulation de systèmes freinait les commerciaux d’IBM. Jongler avec plusieurs outils de vente cloisonnés multipliait les tâches administratives. AskSales a alors vu le jour : co-développé en interne, cet assistant IA a permis de réduire les pertes de temps, d’automatiser les tâches de base et d’offrir aux commerciaux une voie directe vers la réussite à la place d’un véritable labyrinthe.

En savoir plus
Meuble de classement ouvert contenant des dossiers suspendus sous une horloge ronde

Une expérimentation audacieuse et tournée vers l’avenir est en cours dans l’environnement d’expérimentation de la DSI. L’objectif ultime est AskIBM, un point d’accès unique reposant sur l’IA pour tout l’univers IBM. La version bêta est déjà prometteuse : elle apporte de la cohérence à un environnement complexe et continue de redéfinir l’avenir de notre entreprise.

En savoir plus
Illustration d’une capsule descendant sous un parachute rouge