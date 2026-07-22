Lorsque nous avons entrepris de réinventer notre façon de travailler, nous ne nous sommes pas contentés de superposer l’IA aux systèmes existants. Nous avons démonté ces systèmes, processus par processus, outil par outil, hypothèse par hypothèse, puis nous les avons reconstruits selon une stratégie axée sur l’IA et hybride par conception. Les systèmes et les domaines sont ainsi devenus à la fois un laboratoire et une source d’enseignements.

Alors qu’une partie du monde débattait de l’IA d’entreprise, nous nous attachions à la perfectionner, en analysant son fonctionnement dans des workflows réels, soumis à des contraintes concrètes.

Les enseignements tirés de cette initiative menée sur plusieurs années ont transformé service après service, engendrant un changement durable au sein d’IBM. Les applications peuvent paraître banales, mais les résultats sont tout sauf ordinaires. Des cas d’utilisation courants qui produisent des résultats extraordinaires.

C’est ainsi que les choses se sont passées.