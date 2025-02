De la résolution des cas de routine à l’identification des causes profondes, en passant par l’automatisation des tâches et la prédiction des remontées, IBM Software Support a pu exploiter la puissance de l’IA générative pour développer un certain nombre de cas d’utilisation de support innovants. Voici les trois principaux cas d’utilisation en matière de résultats obtenus :

Ask SW Support est une solution RAG (génération augmentée de récupération) qui tire parti de la puissance des grands modèles linguistiques (LLM) et de watsonx.ai. Cet outil de pointe automatise les cas d’assistance peu complexes, ce qui permet aux ingénieurs de l’assistance technique de gagner un temps précieux pour s’attaquer aux problèmes complexes et prioritaires. Au cours des 4 mois qui se sont écoulés depuis que cette solution a été utilisée par les ingénieurs du support IBM, nous avons constaté un gain de temps de 10 minutes en moyenne par dossier. Si l’on estime à 370 000 cas peu complexes traités chaque année et si l’on estime que 100 000 d’entre eux sont alimentés par l’IA, cela pourrait permettre à l’équipe d’économiser plus de 80 000 minutes par mois, soit un gain de temps annuel significatif d’environ 17 000 heures (soit 1 400 heures par mois).1

Ask SW Support n’est pas le seul outil de l’arsenal. Analyze SW Support apporte la puissance de la détection des anomalies au processus de diagnostic. Il utilise un système hybride de classification et un LLM pour aider les ingénieurs à identifier et à créer des « fenêtres anormales » afin d’accélérer la résolution des problèmes. Cette solution est actuellement activée pour 76 des produits les plus actifs de l’entreprise, ce qui représente un nombre estimé de 240 000 cas impliquant des fichiers journaux chaque année. En utilisant Analyze SW Support au cours des 9 derniers mois et pour 76 produits, les ingénieurs du support d’IBM ont gagné en moyenne 31 minutes par cas (soit une réduction de 11 % du temps passé). Cela pourrait se traduire par une économie annuelle de 124 000 heures (ou 10 000 heures par mois) et plus de 600 000 minutes économisées chaque mois.2

Enfin, Automate SW Support, basé sur watsonx Orchestrate™ et watsonx.ai, peut aider à rationaliser les tâches répétitives telles que le suivi des dossiers, les mises à jour, les clôtures et la collaboration entre équipes. Lors du lancement initial dans 14 cas d’utilisation auprès de 100 ingénieurs, ces automatisations ont permis d’économiser en moyenne 40 minutes par jour et par ingénieur. Désormais déployé auprès de 2 800 ingénieurs de support dans le monde, nous prévoyons une économie mensuelle potentielle de 56 000 heures sur la base de ces résultats.

Essentiellement, Ask SW Support, Analyze SW Support et Automate SW Support travaillent ensemble pour renforcer les capacités des ingénieurs, accroître considérablement l’efficacité et, en fin de compte, améliorer la satisfaction des clients.