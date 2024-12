Organisation du développement logiciel IBM

Lorsque l’équipe a utilisé Concert pour la première fois pour la gestion des CVE, elle a dû faire face à environ 200 problèmes de CVE ouvertes. Normalement, l’examen et le tri d’un si grand nombre d’éléments et l’obtention des approbations concernant l’ordre de priorité et les mesures correctives auraient nécessité plus de huit semaines-personnes de travail (PW). Une fois les actions hiérarchisées avec Concert, l’équipe a réduit ses efforts manuels de tri et d’analyse, n’ayant besoin que de six PW pour traiter les problèmes en cours.

Grâce à ce gain de temps, l’équipe a battu son objectif pour la disponibilité générale. Selon Vikram Murali, vice-président chargé du développement logiciel chez IBM, « l’utilisation d’IBM Concert pour gérer les vulnérabilités critiques nous a permis de réduire le temps d’analyse de 25 % et de lancer Concert avec quatre jours d’avance sur notre programme. »

Bien sûr, l’histoire ne s’arrête pas à la première version du logiciel. Le développement du produit se poursuit, tout comme le cycle de gestion des CVE. Mais l’équipe de développement a créé un cercle vertueux, et elle va le maintenir. « Nous trouvons les bonnes solutions plus rapidement et, en fin de compte, nous réduisons les risques globaux », explique Mahesh Dashora. « Et le temps que nous économisons est réinvesti dans la création de nouvelles fonctionnalités pour IBM Concert. »