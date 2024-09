« À première vue, des tâches telles que le suivi des participants sont simples. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elles prennent énormément de temps aux gestionnaires d'événements : télécharger le rapport des participants, le parcourir ligne par ligne pour voir quand quelqu'un est arrivé et quand il est parti, enregistrer ces données dans le système de suivi approprié. Cela n'est tout simplement pas extensible aux milliers d'événements que nous gérons chaque mois », explique Hema.

En utilisant Watsonx Orchestrate, Hema et son équipe ont développé un assistant IA pour les organisateurs d'événements et l'ont appelé cHaRlie : Cognitive Human Resource Learning EM Assistant. CHaRlie assiste les gestionnaires d'événements dans toute une série de tâches essentielles mais répétitives et sources d'erreurs, telles que le suivi des inscriptions aux cours, les alertes en cas d'événements nécessitant un suivi en raison du faible nombre d'inscriptions, la gestion de la promotion personnalisée des événements, le déploiement de communications préalables aux événements et l'enregistrement de la participation aux classes virtuelles.