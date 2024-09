L’équipe IBM Global Sales Incentives (GSI) est chargée d’aider l’équipe de vente mondiale d’IBM à atteindre des résultats stratégiques alignés sur la stratégie de croissance d’IBM. Pour soutenir cette mission, l’équipe GSI propose un programme incitatif personnalisé pour chaque vendeur. L’une des composantes de l’expérience en ligne du programme est AskIncentives, un chatbot alimenté par IBM watsonx Assistant qui répond aux questions portant sur les primes de vente.

Les vendeurs, les responsables des ventes et les cadres utilisent AskIncentives pour obtenir des réponses aux questions sur les primes de performance, les commissions et les scénarios de vente. Ils l’utilisent également pour obtenir des précisions sur les objectifs de vente. De manière générale, le bot reçoit des dizaines de milliers de questions par an. Il a ainsi reçu plus de 278 000 questions en 2021 et plus de 340 000 en 2022, auxquelles il a été capable de fournir une réponse dans, respectivement, 92 % et 93 % des cas. Lorsque le bot n’était pas en mesure de répondre à une question, une demande était envoyée à l’équipe GSI et examinée manuellement par un analyste des primes de vente. Cependant, ce processus de remontée pour examen prenait parfois beaucoup de temps. L’allongement des délais de résolution des demandes entraînait une certaine frustration chez les vendeurs.

L’équipe GSI a donc décidé d’implémenter la solution IBM Process Mining afin d’optimiser le processus de demande. Elle souhaitait également utiliser les données analysées par Process Mining pour étendre les capacités du chatbot AskIncentives de façon à offrir une expérience plus personnalisée aux vendeurs et obtenir un taux de réponse plus élevé. L’objectif de l’équipe était de permettre au bot de répondre à un plus grand nombre de questions afin que seules les plus complexes soient soumises à l’examen d’un analyste des primes de vente.