Lorsque les clients qui utilisent des outils de développement ou des produits IBM rencontrent des difficultés, ils se tournent naturellement vers les équipes internes d’assistance au développement d’IBM (niveaux 2 et 3) pour obtenir de l’aide et profiter de leur expertise. Une fois les tickets de support créés, la résolution des problèmes sous-jacents nécessite le plus souvent l’intervention de plusieurs équipes d’assistance, qui travaillent en mode collaboratif. Il s’agit là d’un véritable travail d’équipe, et plus l’interaction est fluide et transparente, plus le délai de résolution est court.

Au sein d’IBM, certaines de ces équipes d’assistance ont reconnu que leur recours fréquent aux tâches manuelles pour gérer les efforts de réponse aux tickets allongeait les délais de résolution. L’une des principales causes du problème était que les équipes de niveaux 2 et 3 devaient utiliser deux systèmes de génération de tickets différents pour accomplir leur travail : un système interne fonctionnant sur la plateforme GitHub Enterprise et un système orienté client sur IBM Sales Cloud sur la plateforme Salesforce. Il n’est pas surprenant que cette combinaison de processus manuels et de systèmes déconnectés conduise parfois l’équipe à manquer des étapes, notamment en raison d’erreurs humaines et de retards dans les communications critiques. Un exemple classique a été le cas où le statut d’un ticket était mis à jour dans un système sans que l’information ne soit transmise à l’autre, ce qui empêchait le client de connaître les changements de statut.

Résultat de ces problèmes : la frustration du personnel d’assistance et la baisse des scores NPS chez les clients concernés.