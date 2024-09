Suite à un processus d’évaluation approfondie, Hyster-Yale a sélectionné les solutions cloud Workday HCM pour faciliter son approche globale unifiée de la gestion du capital humain.

« Parmi toutes les solutions que nous avons étudiées au cours de notre processus de demande de propositions, nous avons estimé que Workday était le leader incontestable dans un certain nombre de domaines », se souvient M. Bartho. « L’un des critères les plus importants était l’intégration. Contrairement aux autres offres que nous avons envisagées, tous les modules Workday sont préintégrés, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts manuels nécessaires pendant le processus d’implémentation et de configuration. »

La société Hyster-Yale était également convaincue qu’en choisissant une solution basée sur le cloud elle pourrait plus facilement respecter ses obligations réglementaires globales en matière de sécurité et de gouvernance des données.

M. Bartho affirme : « Nous souhaitons faire tout notre possible pour aider nos clients à déplacer des marchandises en toute sécurité dans le monde entier. Et bien que la sécurité et la conformité soient des sujets cruciaux pour Hyster-Yale, ce n’est pas notre cœur de métier.Les technologies cloud gagnent en maturité et nous sommes conscients que les acteurs de premier plan comme Workday sont maintenant capables de protéger des données de manière bien plus efficace que n’importe quelle entreprise. En optant pour les solutions Workday, nous avons désormais l’esprit tranquille : les données sensibles de nos employés sont protégées 24h/24 et 7j/7, conformément aux normes de sécurité les plus strictes. »

L’objectif d’Hyster-Yale était ensuite de définir un ensemble de processus RH cohérents à l’échelle mondiale, basés sur les meilleures pratiques de l’industrie, mais également suffisamment flexibles pour être adaptés aux exigences locales de ses unités commerciales internationales. Pour bénéficier d’un support et de conseils dignes de confiance en cette période de changements importants, la société Hyster-Yale s’est tournée vers les experts d’IBM.

Nous considérons un nombre limité d’entreprises technologiques comme des partenaires stratégiques d’Hyster-Yale. Et IBM est l’un des plus importants d’entre eux », explique M. Bartho.« Nous avons travaillé sur de nombreux projets avec IBM au fil des années, depuis la planification des ressources de l’entreprise jusqu'à la gestion du contenu, en passant par l’analyse big data et les solutions d’aide à la décision. IBM était le choix évident pour ce projet, étant donné mon expérience personnelle positive de notre partenariat dans le cadre d’implémentations technologiques complexes de plusieurs millions de dollars. »

En collaboration avec des consultants aux Etats-Unis et des spécialistes offshore en Inde, IBM a permis à Hyster-Yale de mapper ses processus RH existants, de définir de nouvelles normes mondiales et de les convertir en flux de travaux digitaux au sein des solutions Workday.

Pour accompagner les entités locales aux Etats-Unis, la société a déployé Workday HCM, Workday Onboarding, Workday Benefits, Workday Time Tracking et Workday Gestion Payroll. Suite à cette implémentation réussie, Hyster-Yale et IBM ont terminé le déploiement mondial par l’intégration de Workday Compensation, Workday Performance Management, Workday Talent Management, Workday Succession Planning, Workday Recruiting, Workday Leave of Absence et Workday Learning (déjà déployé en Amérique du Nord pendant la première phase du projet) au sein des bureaux d’Hyster-Yale dans les régions EMEA et JPAC.

« Malgré la pandémie de COVID-19 qui s’est déclarée pendant le projet, IBM a réussi à gérer notre transition vers le télétravail en douceur », commente M. Bartho. « Nous avons également été impressionnés par l’efficacité de l’approche Design for Me d’IBM. Je sais par expérience qu’avoir accès à des méthodes, outils et modèles éprouvés peut avoir un impact considérable sur la réussite d’un projet informatique, et cela a définitivement été le cas pour nous. L’approche IBM nous a fait bénéficier de lignes directrices lorsque nous en avions besoin et a permis d’accélérer de nombreuses étapes du travail de déploiement qui auraient pu nous ralentir. En fait, IBM nous a aidés à achever le déploiement mondial de nos solutions Workday plus tôt que prévu et en respectant le budget alloué, ce qui nous a permis de passer sans tarder à la phase suivante de notre initiative de transformation. »