Dans le cadre de son travail avec IBM et Managerit, un partenaire commercial d’IBM (lien externe à ibm.com), Huhtamäki a déployé des workloads de son centre de données de Hong Kong vers le centre de données IBM Cloud de Singapour, un des plus de 46 centres de données IBM Cloud répartis dans neuf régions du monde. Les solutions de cloud hybride d’IBM sont conçues pour l’accès local, une faible latence et une sécurité certifiée, le but étant de rendre les applications et les bases de données hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives.

L’équipe Global Cloud Acceleration d’IBM a conçu une architecture dédiée à Huhtamäki dotée d’IBM Cloud Bare Metal Servers et des IBM Cloud for VMware Solutions pour la flexibilité et l’évolutivité des workloads. La solution comprenait également IBM Cloud Object Storage pour un stockage flexible et évolutif des données non structurées, et IBM Gateway Appliances pour un meilleur contrôle du trafic réseau et des performances accélérées. « L’un des principaux avantages de travailler avec IBM est que ses opérations cloud sont facilement adaptables », explique M. Kemppi. « Je suis satisfait de la façon dont l’équipe a adapté l’architecture pour qu’elle corresponde parfaitement à notre objectif. »

Huhtamäki a également pu transférer ses licences VMware existantes vers IBM Cloud pour éviter les coûts supplémentaires une fois la migration effectuée. « Nous voulions continuer à utiliser nos licences Microsoft existantes », explique M. Kemppi. « Avec IBM Cloud, vous pouvez utiliser les licences Microsoft de la même manière que lorsque vous les utilisez sur site. Le BYOL est un aspect important du déploiement de nos opérations et de nos systèmes. »



Bien que Huhtamäki ait lancé son projet de cloudification en migrant vers IBM Cloud à Singapour, il existait déjà des plans pour faire la même chose en Europe : le centre de données de Finlande devait être transféré vers le centre de données IBM Cloud de Francfort. « L’un des principaux avantages de la connexion de l’IBM Cloud de Singapour à celui de Francfort est que la connectivité est gratuite avec IBM », déclare M. Kemppi. « Avec d’autres fournisseurs de cloud, les coûts de connectivité peuvent être prohibitifs. »

Huhtamäki prévoit d’utiliser les centres de données IBM Cloud à Singapour et à Francfort comme sites de reprise après incident (l’un pouvant être le site de reprise après incident de l’autre) et prévoit de combiner la gestion des sites pour optimiser les workloads. « Le fait que nous ayons pu construire notre propre passerelle réseau sur l’infrastructure IBM Cloud a une grande importance pour notre entreprise », explique M. Kemppi. « Avec les centres de données à Singapour et à Francfort, nous contrôlons l’ensemble du routage du trafic entre les deux sites IBM et le réseau Huhtamäki. Et la façon dont nous gérons le réseau offre beaucoup d’avantages par rapport à d’autres fournisseurs de cloud. »

« Entre toutes les parties impliquées, il régnait un climat de confiance, et la communication était remarquable. Avec nous, IBM était à l’écoute, et nous avons beaucoup appris de notre collaboration », déclare M. Kemppi. « Nous avons retenu les meilleures idées pour configurer l’architecture, et je pense que cette solution cloud est issue de nos efforts combinés. »