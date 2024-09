En septembre 2020, la HKSYU a lancé trois laboratoires pour l'étude du big data, de la réalité virtuelle et de la robotique. L'objectif est de réinventer l'enseignement des arts libéraux et de permettre à l'université de rester pertinente à l'ère numérique. En adoptant la technologie numérique et les outils d'enseignement en ligne, HKSYU rendra l'apprentissage plus facile et plus intéressant.

Un laboratoire, le laboratoire Big Data, a été conçu pour faciliter les études et favoriser les projets de recherche nécessitant l'analyse de données, le machine learning et la visualisation de données. Le défi consistait toutefois à équiper le laboratoire d'une technologie que les étudiants et les enseignants pourraient facilement maîtriser et utiliser.

Le Dr Connie Yuen, chef du département de science des données appliquées, directrice du centre d'innovation et de recherche iFREE GROUP et directrice du laboratoire Big Data, a été chargé de résoudre le problème. « Les étudiants souhaitent en savoir plus sur la technologie et sur la manière de l'utiliser dans leurs études et leur vie », explique-t-elle. « Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Il en va de même pour les enseignants. Ils aimeraient utiliser des outils qui les aideraient dans leurs recherches et leur analyse des données, mais ils ne savent pas par où commencer. C'est compliqué pour eux. »