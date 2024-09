Chaque image que vous voyez sur l’écran de votre ordinateur portable, de votre ordinateur de bureau ou de votre voiture est fournie en partie par la technologie de l’unité de rétroéclairage (BLU), la lumière qui permet à un écran LCD de créer une image. Highbroad, fournisseur de solutions complètes destinées à la technologie BLU, assure l’ensemble du processus de création des produits BLU, qui comprend un ensemble complexe de processus tels que la conception optique, la conception de plaques de guidage de lumière, la conception de moules de précision, la conception structurelle globale et la fabrication de produits, ainsi que la distribution.

Après des années de forte croissance, notamment en étendant ses bases de production dans plusieurs villes et en obtenant son adhésion au Conseil national chinois de l’innovation scientifique et technologique, l’entreprise s’est tournée vers la transformation numérique. Cette expansion rapide s’est traduite par l’apparition de nombreux systèmes isolés. Highbroad s’est alors retrouvé confronté à un environnement d’entreprise fragmenté et cloisonné. Cette situation générait des inefficacités, entravait l’identification des risques et allongeait les délais de livraison des commandes. Ces délais de livraison prolongés risquaient non seulement d’avoir des conséquences négatives sur la satisfaction des clients, mais posaient également un problème potentiellement critique pour les clients dans des domaines tels que le secteur automobile, où la rapidité et la ponctualité des livraisons sont essentielles.

Pour résoudre ces problèmes, Highbroad a souhaité améliorer la collaboration et rationaliser les processus dans différentes fonctions, telles que la conception de produits, la production, la logistique et les ventes. Cependant, comme le souligne Yang Hao, directeur adjoint du Highbroad Information Management Center, « combler le fossé entre ces systèmes présentait de nombreux défis, notamment des problèmes d’interface héritée, la duplication des données et l’absence de normes unifiées ».