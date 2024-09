Havas utilise la plateforme Watson pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour TD Ameritrade, société de courtage basée à Omaha, dans le Nebraska aux États-Unis, Havas a imaginé une campagne de commercialisation numérique intitulée « Most Confident Fan ». TD Ameritrade cherchait un moyen d'accroître la notoriété de sa marque grâce à son parrainage des playoffs NFL de 2015. L'objectif était de développer une expérience en accord avec le message principal de l'entreprise, qui est de favoriser des investissements en toute confiance. Les fans de football américain peuvent s'inscrire et autoriser Watson à analyser leurs publications sur les réseaux sociaux. À l'aide de la technologie Watson, Havas a analysé les commentaires et a attribué un classement à chaque utilisateur en fonction de la confiance qu'il exprimait. Les fans qui avaient le plus confiance en leur équipe ont gagné des billets NFL pour le Super Bowl.

Après avoir réalisé la valeur des solutions cognitives, TD Ameritrade a collaboré avec Havas pour améliorer l'utilisation de son contenu éducatif. L'entreprise proposait une grande variété de contenus éducatifs conçus pour aider ses utilisateurs à réaliser de meilleurs investissements. Cependant, le contenu était réparti sur plusieurs sites, ce qui ne permettait pas aux utilisateurs d'y accéder facilement. Par conséquent, TD Ameritrade souhaitait trouver un moyen d'utiliser la technologie Watson pour regrouper ce contenu et le rendre plus facilement accessible aux utilisateurs. En travaillant avec Havas, l'entreprise a combiné les fonctionnalités des services IBM Watson Personality Insights, IBM Watson Natural Language Classifier et IBM Watson Assistant pour créer Watson Education, un outil d'IA qui évaluait le profil d'investisseur d'un client pour lui proposer un programme de formation personnalisé. Facile à utiliser, l'outil Watson Education a permis de fournir une expérience beaucoup plus personnalisée.

Havas utilise également la plateforme Watson pour développer des solutions innovantes afin d'améliorer ses propres services. L'agence a créé un service et produit géré nommé Arcadia pour aider ses clients à déterminer comment l'IA peut résoudre leurs problèmes commerciaux. « Arcadia apporte aux responsables du marketing une approche centrée sur le client, explique M. Jercinovic. Il permet d'obtenir des informations de segmentation. Il s'agit d'une agrégation d'actions quantifiables que le spécialiste du marketing doit prendre en compte. » Arcadia génère également des cartes de parcours qui regroupent les opinions ou le sentiment des consommateurs tout au long du parcours client.