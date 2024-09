Global Payment Services (GPS)

Fondée en 2004, GPS est devenue l'une des plus grandes organisations de traitement des paiements par des tiers au Moyen-Orient. L'entreprise, dont le siège se trouve à Manama, au Bahreïn, fournit aux banques régionales et aux institutions financières une série de services comprenant le traitement des cartes de crédit, de débit et prépayées, la gestion des points de vente et des guichets automatiques, l'acquisition de commerçants, la gestion de la fraude et la personnalisation des cartes EMV

À propos de Gulf Business Machines

Le partenaire commercial d'IBM, GBM, fournit des services technologiques et une assistance aux entreprises du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'organisation a été fondée en 1990 et a son siège social à Dubaï. Avec une équipe de plus de 1 200 experts, l'entreprise est spécialisée dans le développement de solutions de « ville intelligente » ainsi que dans la réalisation de projets informatiques axés sur la vente au détail, la finance et les produits pétrochimiques.