Pour dynamiser sa croissance, le groupe a décidé d’adopter des processus intégrés, optimisés par un système SAP S/4HANA fonctionnant sur SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com), les serveurs IBM Power et IBM Storage. Cette nouvelle approche va permettre à l’ensemble du groupe de gagner en efficacité, ce qui donnera à l’organisation les moyens d’intégrer rapidement les acquisitions et de maintenir des opérations allégées et compétitives.

Gatronova Group dessert un large éventail de secteurs dépendant de 36 entités juridiques, notamment un fournisseur de textiles de premier plan et d’autres produits dérivés du polyester, un producteur spécialisé dans les préformes en PET, les feuilles en PET et la résine, et un leader dans le domaine des produits de thermoformage. Aujourd’hui, Gatronova Group vise une expansion rapide : pénétrer de nouveaux segments de marché tels que les produits pharmaceutiques grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions.

Auparavant, chaque entreprise du groupe gérait ses propres processus et systèmes métier. Au total, on comptait 2 800 workflows distincts, tous gérés séparément à l’aide de plusieurs systèmes ERP existants. Gatronova Group a compris que la normalisation, la consolidation et la centralisation de ces processus constitueraient un outil puissant pour accélérer sa croissance.

Atif Najam, DSI de Gatronova Group, explique : « Avec l’intégration de nos processus métier, nous disposons d’une source d’information unique pour l’ensemble de l’entreprise : nous avons la visibilité nécessaire pour optimiser les processus métier, réduire les coûts opérationnels et supprimer les goulots d’étranglement. »