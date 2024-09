À la recherche d’un moyen plus rapide et plus efficace de capturer l’« essence » de ces discussions, Frankly.AI s’est tournée vers watsonx.ai, la plateforme d’IA et données nouvelle génération d’IBM. Pour tester son efficacité, l’entreprise a fait appel à une équipe d’IBM pour co-créer, avec son propre personnel interne, une solution de preuve de concept (POC). Sa cible : les transcriptions du New Zealand AI Forum, dans le cadre duquel les agences gouvernementales se réunissent régulièrement pour évaluer l’impact de l’IA sur toutes les facettes de la société néo-zélandaise.

L’équipe conjointe a construit un modèle qui extrait automatiquement les données brutes des transcriptions des discussions du forum, ainsi que des documents de recherche associés. En arrière-plan, la solution utilise la fonction Smart Document Understanding au sein d’IBM Watson Discovery Service pour organiser le contenu par sujet, intervenant et autres paramètres pertinents.

Là où IBM watsonx.ai joue son rôle principal, c’est en fournissant les informations les plus précises, concises et ciblées aux personnes utilisant le chatbot de consultation. Sur la base de la requête unique de chaque utilisateur dans le système, IBM watsonx.ai exécute tout ce contenu agrégé via l’un de ses nombreux grands modèles de langage (LLM) pré-entraînés. Cela génère des informations concises, pertinentes, utiles et fiables.