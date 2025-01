Née de la conviction que la sécurité alimentaire et l’accessibilité à des aliments frais et nutritifs ne sont pas universelles, Food Ladder, une organisation à but non lucratif primée, entreprend de remédier à ce problème. Depuis 13 ans, Food Ladder permet aux communautés isolées et défavorisées de se développer et de prospérer grâce à des initiatives de création de potagers et de formation durables. L’organisation y est parvenue en développant des systèmes hydroponiques et des serres compacts, contrôlés par le climat, qui peuvent être installés n’importe où.

En intégrant une technologie de potager innovante dans les écoles et en mettant à disposition des milliers de ressources pédagogiques liées au programme des écoles, le Food Ladder School System permet aux enseignants de proposer aux élèves des expériences d’apprentissage pratique dans les serres. Cette approche améliore non seulement les résultats scolaires, mais elle se traduit également par un très grand approvisionnement en produits frais : une serre peut générer 85 000 repas par an, offrant ainsi aux communautés où l’approvisionnement en aliments se veut rare la possibilité de mieux se nourrir.

Implantée dans tous les États et territoires d’Australie avant d’étendre ses opérations dans plusieurs régions reculées du Bhoutan, de l’Inde et de l’Ouganda, Food Ladder a été confrontée à un nouveau problème : répondre à la demande. Une petite équipe, bien qu’intelligente et agile, était chargée de se rendre physiquement dans chaque région, de mettre en place la technologie et de former les enseignants. Avec plus de 400 écoles nécessitant le système Food Ladder, l’organisation n’était pas en mesure de maintenir ce niveau d’expansion. Reconnaissant le potentiel d’exploiter la technologie et l’IA pour pallier à ce problème, mais craignant de perdre la touche personnelle qui définissait son approche, Food Ladder s’est tournée vers IBM.