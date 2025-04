Le pré-lancement de la boutique en ligne en juin 2023 comprenait une multitude d’améliorations, notamment une prise en charge multilingue robuste, une fonctionnalité de recherche améliorée qui a permis de stimuler efficacement les ventes et une présentation plus attrayante des informations sur le développement durable et l’écologie. L’intégration de l’éco-score d’Ecochain (mesure de l’empreinte environnemental du matériel) a été parfaitement intégrée à la plateforme. Des améliorations opérationnelles notables ont été obtenues avec une réduction substantielle du délai d’intégration des clients, qui est passé d’une semaine à seulement 24 heures.

En outre, l’introduction d’options de prépaiement a permis de rationaliser davantage les transactions. Cet effort collectif a constitué un tournant décisif, marqué par une transition complète du projet vers une approche orientée données. L’intégration réussie de ces fonctionnalités a non seulement démontré la force du partenariat stratégique, mais a également souligné l’efficacité de la résolution collaborative des problèmes. Les résultats du projet témoignent du pouvoir de l’innovation et du travail d’équipe, renforçant la résilience et l’adaptabilité de la plateforme dans le paysage en constante évolution du commerce B2B.

Malgré les difficultés rencontrées, l’approche collective de résolution des problèmes entre Waeg, Flex IT et Salesforce a permis d’aboutir à une solution concluante. Elle a démontré la force du partenariat stratégique pour gérer les complications imprévues. Grâce à la collaboration avec Waeg, Flex IT a pu transformer sa stratégie commerciale et marketing selon sa vision et améliorer considérablement sa présence en ligne et son efficacité opérationnelle. Les attentes du projet ont été non seulement satisfaites, mais dépassées, démontrant ainsi l’efficacité des partenariats stratégiques et de la résolution collaborative des problèmes.

Pour la suite, Flex IT envisage de mettre en œuvre Service Cloud et Sales Cloud de Salesforce pour de futures améliorations. Cette vision stratégique reflète l’engagement continu à tirer parti des capacités de Salesforce afin de procéder à de nouvelles améliorations opérationnelles et de mettre en place des initiatives centrées sur le client. La réussite de ce partenariat transformateur met en évidence les avantages de la résolution collaborative des problèmes et démontre le potentiel d’innovation et de croissance continues des efforts de Flex IT.