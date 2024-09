Waeg, une société IBM, est le premier partenaire platine paneuropéen de Salesforce. Depuis 2014, Waeg dirige des projets de transformation numérique complexes et clés pour des clients comme Volvo, Pierre Fabre, Danone, Bridgestone, Dekra et bien d'autres.

L'équipe mondiale de Waeg compte plus de 200 experts chevronnés qui s'efforcent de toujours livrer les produits dans les délais impartis et dans le respect du budget. L'expérience de Waeg s'appuie sur une vaste expertise dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, de la fabrication et des produits de grande consommation dans les domaines du commerce B2B, du marketing cloud et de l'engagement des comptes marketing cloud, du CPQ et de la transformation des ventes et des services.