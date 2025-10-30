Le service fiscal d’IBM a collaboré avec EY pour résoudre le problème de la gestion des données inaccessibles et incomplètes à l’échelle mondiale. Pour relever ce défi, IBM et EY ont choisi d’utiliser le studio d’IA prêt à l’emploi IBM watsonx.ai pour créer EY.ai for tax, développé avec IBM watsonx.

La bibliothèque multimodèle, capable de traiter un large éventail de factures et de volumes dans chaque pays, a rendu watsonx.ai attrayant pour les méthodes de détection et de correction, tandis qu’IBM watsonx.data, un data lake ouvert hybride, a permis de créer une couche de données unifiée à partir des multiples sources. Le processus de mise en œuvre a impliqué une relation multiforme entre IBM, IBM Ecosystem Engineering et EY. Mme Morrissey déclare : « Les équipes d’IBM et d’EY ont convenu d’utiliser les dernières innovations technologiques pour améliorer nos processus métier. Il était naturel pour IBM de tester watsonx, compte tenu des modèles de langage ouverts, prêts à l’emploi et adaptés à l’usage que nous proposons avec une IA fiable. »

L’entreprise EY a joué un rôle clé en tant que partenaire de réflexion et facilitateur, de la conception et la hiérarchisation des priorités au développement et à la mise en œuvre de la solution. L’équipe d’« accélérateur de solutions de services » d’IBM Ecosystem Engineering a développé le minimum viable product (MVP) pour les cas d’utilisation de détection et de correction. Le service fiscal d’IBM a défini des contrôles de données intégrés et des points de contrôle de rapprochement pour les flux de données provenant de chaque système source, conçus pour améliorer l’efficacité et offrir un processus de consolidation des données de meilleure qualité.

La collaboration entre le service fiscal d’IBM, son équipe d’ingénierie de l’écosystème et les équipes EY a joué un rôle déterminant dans l’élaboration et le déploiement des solutions. IBM constate déjà des améliorations en termes d’efficacité et de gain de temps tout au long du processus. Les principaux avantages sont l’augmentation des capacités humaines à effectuer des tâches volumineuses, ce qui permet aux employés qualifiés de se consacrer à une planification plus stratégique pour faire grandir l’entreprise.