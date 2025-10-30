Les équipes d’EY et le service fiscal d’IBM collaborent à la mise au point d’une solution alimentée par l’IA, conçue avec IBM watsonx pour aider à rationaliser la gestion des données mondiales et à automatiser la conformité fiscale.
Le service fiscal d’IBM est composé d’une équipe hautement performante de professionnels de la fiscalité qui soutient les opérations dans 170 pays. En tant que multinationale, IBM est responsable du respect des lois et réglementations fiscales dans diverses juridictions à travers le monde.
Le service fiscal était confronté à des difficultés dans la gestion de données inaccessibles et incomplètes, ce qui entraînait de nombreux processus manuels pour respecter la conformité aux lois et réglementations fiscales. Le processus manuel d’agrégation et d’harmonisation de grands volumes de données granulaires provenant de dizaines de systèmes sources était chronophage et nécessitait des efforts humains et des investissements considérables. Ce processus représentait une charge de travail énorme, car IBM dépose des milliers de déclarations fiscales chaque mois. Cela avait un impact sur la capacité de l’entreprise à allouer des ressources à des workloads plus stratégiques. Kanthi Morrissey, directrice fiscale chez IBM, explique : « Le plus grand obstacle réside dans les données inaccessibles et incomplètes. »
Fortement engagée dans l’innovation, la direction fiscale de l’entreprise aspirait à devenir le client zéro des technologies IBM, telles que la gamme de produits d’IA IBM watsonx, et à mettre en œuvre l’IA tout au long de son cycle fiscal mondial.
Le service fiscal d’IBM a collaboré avec EY pour résoudre le problème de la gestion des données inaccessibles et incomplètes à l’échelle mondiale. Pour relever ce défi, IBM et EY ont choisi d’utiliser le studio d’IA prêt à l’emploi IBM watsonx.ai pour créer EY.ai for tax, développé avec IBM watsonx.
La bibliothèque multimodèle, capable de traiter un large éventail de factures et de volumes dans chaque pays, a rendu watsonx.ai attrayant pour les méthodes de détection et de correction, tandis qu’IBM watsonx.data, un data lake ouvert hybride, a permis de créer une couche de données unifiée à partir des multiples sources. Le processus de mise en œuvre a impliqué une relation multiforme entre IBM, IBM Ecosystem Engineering et EY. Mme Morrissey déclare : « Les équipes d’IBM et d’EY ont convenu d’utiliser les dernières innovations technologiques pour améliorer nos processus métier. Il était naturel pour IBM de tester watsonx, compte tenu des modèles de langage ouverts, prêts à l’emploi et adaptés à l’usage que nous proposons avec une IA fiable. »
L’entreprise EY a joué un rôle clé en tant que partenaire de réflexion et facilitateur, de la conception et la hiérarchisation des priorités au développement et à la mise en œuvre de la solution. L’équipe d’« accélérateur de solutions de services » d’IBM Ecosystem Engineering a développé le minimum viable product (MVP) pour les cas d’utilisation de détection et de correction. Le service fiscal d’IBM a défini des contrôles de données intégrés et des points de contrôle de rapprochement pour les flux de données provenant de chaque système source, conçus pour améliorer l’efficacité et offrir un processus de consolidation des données de meilleure qualité.
La collaboration entre le service fiscal d’IBM, son équipe d’ingénierie de l’écosystème et les équipes EY a joué un rôle déterminant dans l’élaboration et le déploiement des solutions. IBM constate déjà des améliorations en termes d’efficacité et de gain de temps tout au long du processus. Les principaux avantages sont l’augmentation des capacités humaines à effectuer des tâches volumineuses, ce qui permet aux employés qualifiés de se consacrer à une planification plus stratégique pour faire grandir l’entreprise.
Grâce à watsonx, le service fiscal d’IBM a réalisé une transformation significative dans la gestion des données inaccessibles et incomplètes. Avec la mise en œuvre de solutions alimentées par l’IA, notamment un data lake fiscal intelligent, des méthodes de détection et de correction appliquées aux documents commerciaux et à la détermination des retenues à la source, le service fiscal d’IBM avance vers un processus de conformité fiscale hautement automatisé. Ces progrès démontrent que l’IA peut être entraînée aux compétences fiscales fondamentales et ouvrent la voie à une entreprise alimentée par l’IA, prête pour l’avenir du travail impulsé par la révolution de l’IA.
Cette transformation permet de libérer des ressources humaines qui peuvent ainsi se consacrer à des tâches plus stratégiques. Avec trois cas d’utilisation déjà en cours qui permettent aux employés d’économiser des dizaines de milliers d’heures par an sur des tâches manuelles liées aux données, IBM est en mesure de réaliser d’importantes économies et de stimuler la croissance de ses revenus avec l’aide d’EY. Grâce à watsonx.ai, le service fiscal d’IBM a pu valider avec une grande précision des données de facturation non structurées, tandis que la solution de data lake fiscal a créé une couche de données unifiée à partir de diverses sources dans différents pays du monde.
Selon Mme Morrissey, « ce projet véhicule un message fort sur l’écosystème IBM en mettant en lumière la relation entre IBM et EY et en démontrant comment l’IA générative d’IBM stimule l’innovation qui peut être reproduite dans de nombreuses fonctions commerciales ». Le succès du MVP a également conduit à une collaboration plus étroite entre IBM et EY, qui prévoient de travailler ensemble sur des campagnes marketing et des actifs communs.
À mesure que les avantages de cette transformation deviennent plus évidents pour IBM, l’entreprise est bien placée pour tirer parti des nouvelles technologies et innovations dans le domaine fiscal. Grâce à son engagement à utiliser l’IA et l’automatisation pour faire d’IBM l’entreprise la plus productive au monde, l’équipe fiscale d’IBM est à la pointe de la transformation opérationnelle et de l’innovation.
IBM est une multinationale spécialisée dans les technologies et le conseil, dont le siège social est situé à Armonk, dans l’État de New York, et qui est présente dans plus de 170 pays. Fondée en 1911, IBM a une longue histoire d’innovation et un engagement fort en matière de recherche et développement, avec des investissements importants dans l’IA, le cloud computing et d’autres technologies émergentes. Dirigé par Kanthi Morrissey, sa directrice, le service fiscal d’IBM est composé d’une équipe hautement performante de professionnels de la fiscalité à travers le monde, chargée de gérer les obligations fiscales mondiales de l’entreprise et de garantir le respect des lois et réglementations fiscales.
