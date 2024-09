La voie technologique qu’Evident souhaitait suivre ne faisait pas grand mystère. Quelques années plus tôt, le prédécesseur de la nouvelle entreprise, Olympus, avait implanté la solution Salesforce Service Cloud (lien externe à ibm.com) en tant que plateforme CRM, et les résultats obtenus avait été satisfaisants. « Nous étions déjà très à l’aise avec Salesforce pour la gestion de la relation client, et Salesforce Service Cloud était de facto la seule solution viable », relate M. Choo. « Lorsque nous avons fait le tour des partenaires potentiels pour l’implantation, nous nous sommes focalisés sur la façon dont ils pourraient concrétiser notre vision d’une expérience de service pratique et fluide pour nos clients ».

Lorsqu’une équipe du service Salesforce d’IBM Consulting a été invitée à faire une présentation, celle-ci a apporté une foule d’informations avec elle. En substance, ce qu’ils proposaient était une plateforme unifiée, basée sur le module Service sur le terrain (lien externe à ibm.com) de la solution Salesforce Service Cloud (lien externe à ibm.com), grâce à laquelle l’équipe dédiée aux services d’Evident serait capable de gérer toutes les demandes, du premier contact à la facturation. Un autre aspect de leur proposition était Salesforce CPQ (lien externe à ibm.com), qui devait fournir aux agents du service client un moyen plus rapide, plus simple et plus précis de configurer, de fixer un prix et d’établir un devis pour les nouvelles demandes de service.

Afin de fournir une vision encore plus détaillée de la solution, l’équipe de conception de l’expérience utilisateur d’IBM a utilisé une approche personnalisée pour explorer en détail la manière dont la transformation affecterait les expériences des principaux groupes d’utilisateurs, des clients aux différents postes au sein de l’équipe des services internes. Pour M. Choo, cette capacité à expliquer plus en détail le plan de l’implantation, le calendrier et la valeur attendue mettait en évidence les avantages de l’expérience d’IBM dans le déploiement des solutions de Salesforce. « IBM n’a pas simplement accepté notre vision de la transformation », explique-t-il. « Il a tracé une voie claire et convaincante pour y parvenir, qui se démarquait clairement des autres offres. Et pour nous, cela a fait toute la différence ».

Au cœur de la stratégie de livraison proposée par IBM se trouvait l’application des principes agile et de design thinking incarnés par la Méthodologie IBM Garage. Dès le lancement du projet, un climat de co-création et de collaboration entre l’équipe d’IBM et les experts d’Evident s’est imposé. Thomas Hawker, responsable du service Salesforce pour IBM Consulting, dirigeait l’équipe dédiée au projet, qui était composée de 10 membres : « Dès le début, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe d’Evident pour comprendre les difficultés rencontrées au cours du processus », explique-t-il. « Nous avons également fait beaucoup de design thinking pour façonner l’expérience future, ce qui comprenait un important travail d’idéation autour d’un ensemble de personas pertinents.

Tout au long du projet, des réunions de synthèse ont été organisées à intervalles courts et réguliers afin de tenir l’équipe d’Evident informée des progrès et, si nécessaire, de faire évoluer et d’affiner la version minimum viable product (MVP) de la solution. Dans les dernières étapes du projet, alors que l’accent était mis sur la configuration et les derniers réglages de la solution, les interactions entre les équipes ont quelque peu diminué, même si les réunions de synthèse se sont poursuivies à un rythme soutenu. Après un déploiement d’environ six mois, la solution a été mise en service début 2021.