Dans un monde de plus en plus numérisé, les établissements d'enseignement sont constamment à la recherche de nouveaux moyens d'améliorer l'expérience de leurs étudiants et de leurs enseignants. L'European School of Management and Business (EUDE) ne fait pas exception à la règle. Basée à Madrid, l'EUDE compte un grand nombre d'étudiants internationaux qui suivent leur formation en ligne. Avec plus de 13 000 étudiants en ligne chaque année, l'école a dû faire face à des défis logistiques pour accompagner les tuteurs qui se trouvent dans des fuseaux horaires différents. C'est pourquoi l'EUDE a décidé de collaborer avec IBM pour développer un co-tuteur virtuel alimenté par l'IA générative, appelé EDU.

EDU est un co-tuteur virtuel destiné à apporter un soutien en temps réel aux étudiants et aux tuteurs qui peuvent lui soumettre des questions en utilisant le langage naturel. Sa fonction principale est de fournir des réponses immédiates aux questions administratives et académiques, ainsi que d'aider les étudiants sur le plan logistique en ce qui concerne les échéances et les examens. L'outil est basé sur la technologie IBM, notamment IBM Cloud, IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant and IBM Watson Discovery, qui permettent un dialogue en langage naturel et l'accès à une large base de connaissances. En développant la solution sur la plateforme watsonx, EUDE a un contrôle total sur le contenu et les réponses fournies par EDU, ainsi que sur la sécurité de ses sources et de ses propres données.

Au cours du projet pilote initial, qui s'est déroulé sur une semaine et a impliqué trois douzaines d'étudiants, tous suivant le cours de transformation numérique, l'EDU a prouvé qu'elle contribuerait à améliorer les choses pour les étudiants et les tuteurs. Grâce à l'EDU, les étudiants bénéficieraient de temps de réponse plus rapides et d'un niveau de soutien plus élevé, ce qui augmenterait leur satisfaction et leur engagement dans les programmes de l'EUDE. En effet, certains étudiants ont qualifié leur expérience de « très intéressante », évaluant le projet pilote sur une échelle de 1 (mauvais) à 10 (excellent) à « 9 pour la précision de la prédiction et 8 pour la performance du test », déclarant que la vitesse de traitement était inférieure à 20 secondes par réponse et qualifiant la « réactivité » de « bonne ». Parallèlement, l'EUDE sait qu'il est essentiel d'optimiser l'expérience des tuteurs en leur dégageant du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur le tutorat personnalisé, parmi d'autres tâches plus stratégiques. Parce qu'il a été conçu pour réduire le temps que les tuteurs doivent consacrer aux questions routinières, l'EDU les aidera à aborder des questions et des tâches plus difficiles, ce qui est essentiel pour tirer le meilleur parti de leurs connaissances et de leurs compétences.

En résumé, l'EDU représente une solution technologique de pointe qui répond aux besoins spécifiques de l'EUDE et reflète l'impact transformateur que l'IA générative peut avoir sur le secteur de l'enseignement supérieur.