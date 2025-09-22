etiCloud a été fondée en 2015 avec pour mission d’améliorer la satisfaction des clients dans le secteur des services informatiques gérés.

Forts d’une longue expérience auprès de grands fournisseurs de services gérés (MSP), les membres fondateurs ont identifié une opportunité de différencier etiCloud de leurs concurrents et de construire une relation forte avec leurs clients. Plutôt que de se concentrer sur l’acquisition continue de nouveaux clients au sommet de l’entonnoir de vente, ils ont adopté une philosophie d’entreprise centrée sur la fidélisation et la défense des intérêts de leur clientèle.

etiCloud a mis cette philosophie en pratique en proposant une vaste suite de produits et de services adaptés aux besoins individuels des clients et en fournissant de manière proactive des niveaux élevés de service client. Cette approche a permis de réduire le taux de désabonnement et d’encourager les relations à long terme, conduisant à des contrats pluriannuels et à des achats supplémentaires auprès de clients satisfaits.

La disponibilité de l’infrastructure de base qu’etiCloud fournit à ses clients était au cœur de la stratégie de l’entreprise, car elle permettait de faire fonctionner des logiciels essentiels à l’activité de l’entreprise.

Jonathan Ashley, fondateur et directeur commercial et marketing chez etiCloud, décrit les difficultés rencontrées par les clients et les prospects lorsqu’ils sont confrontés à une disponibilité insuffisante de l’infrastructure : « Ils ont accepté qu’une fois par semaine, ils perdent une heure ou deux à cause des serveurs qui tombent en panne, et une fois par mois, il y a une panne toute la journée. C’est totalement inacceptable dans notre monde, et ce n’est pas un monde dans lequel nous vivons, ni dans lequel vit IBM, franchement. C’est donc l’un des éléments clés de notre prestation de services ».

Gardant cet idéal en tête, etiCloud a saisi l’opportunité de faire évoluer encore plus son approche du service client en collaborant avec IBM.

L’un de ces clients, Wilson McKendrick, un cabinet d’avocats basé à Glasgow, était confronté à un fournisseur de services gérés qui était devenu de plus en plus rigide. Mark Wilson, fondateur de Wilson McKendrick, a expliqué pourquoi ils ont opté pour etiCloud : « etiCloud est une PME, comme nous, et s’est montrée très flexible, dès le début. »