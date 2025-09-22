etiCloud utilise les technologies IBM Cloud pour prendre en charge son lieu de travail agile numérique
etiCloud a été fondée en 2015 avec pour mission d’améliorer la satisfaction des clients dans le secteur des services informatiques gérés.
Forts d’une longue expérience auprès de grands fournisseurs de services gérés (MSP), les membres fondateurs ont identifié une opportunité de différencier etiCloud de leurs concurrents et de construire une relation forte avec leurs clients. Plutôt que de se concentrer sur l’acquisition continue de nouveaux clients au sommet de l’entonnoir de vente, ils ont adopté une philosophie d’entreprise centrée sur la fidélisation et la défense des intérêts de leur clientèle.
etiCloud a mis cette philosophie en pratique en proposant une vaste suite de produits et de services adaptés aux besoins individuels des clients et en fournissant de manière proactive des niveaux élevés de service client. Cette approche a permis de réduire le taux de désabonnement et d’encourager les relations à long terme, conduisant à des contrats pluriannuels et à des achats supplémentaires auprès de clients satisfaits.
La disponibilité de l’infrastructure de base qu’etiCloud fournit à ses clients était au cœur de la stratégie de l’entreprise, car elle permettait de faire fonctionner des logiciels essentiels à l’activité de l’entreprise.
Jonathan Ashley, fondateur et directeur commercial et marketing chez etiCloud, décrit les difficultés rencontrées par les clients et les prospects lorsqu’ils sont confrontés à une disponibilité insuffisante de l’infrastructure : « Ils ont accepté qu’une fois par semaine, ils perdent une heure ou deux à cause des serveurs qui tombent en panne, et une fois par mois, il y a une panne toute la journée. C’est totalement inacceptable dans notre monde, et ce n’est pas un monde dans lequel nous vivons, ni dans lequel vit IBM, franchement. C’est donc l’un des éléments clés de notre prestation de services ».
Gardant cet idéal en tête, etiCloud a saisi l’opportunité de faire évoluer encore plus son approche du service client en collaborant avec IBM.
L’un de ces clients, Wilson McKendrick, un cabinet d’avocats basé à Glasgow, était confronté à un fournisseur de services gérés qui était devenu de plus en plus rigide. Mark Wilson, fondateur de Wilson McKendrick, a expliqué pourquoi ils ont opté pour etiCloud : « etiCloud est une PME, comme nous, et s’est montrée très flexible, dès le début. »
Dans le but d’améliorer continuellement l’expérience client, etiCloud a construit la plateforme de lieu de travail innovante Agile Digital en utilisant les technologies IBM Cloud, conçues spécifiquement pour les entreprises à la recherche d’environnements virtuels personnalisables et faciles à déployer.
En utilisant une solution comprenant IBM Cloud Bare Metal Server, IBM Cloud for VMware Solutions et IBM Cloud Object Storage, etiCloud a pu rapidement approvisionner des serveurs, réduisant les temps d’arrêt et répondant plus rapidement aux besoins du marché.
Le choix de Bare Metal Servers a donné à etiCloud la flexibilité nécessaire pour servir différents marchés, en particulier le secteur juridique, qui utilise des applications logicielles complexes et sur mesure.
L’entreprise a également enregistré des améliorations substantielles en termes d’efficacité opérationnelle :
etiCloud a pu constater la valeur d’une infrastructure flexible et disponible pendant la pandémie de COVID-19. Alors que d’autres entreprises ont eu du mal à déplacer leurs employés au télétravail en raison d’un manque de serveurs, la transition pour les clients d’etiCloud a été à la fois rapide et simple.
Ashley décrit l’expérience d’etiCloud pendant cette période sans précédent : « En raison de la relation que nous entretenions avec IBM, tous les serveurs étaient déjà sur place et il s’agissait simplement de les demander via notre panneau de commande. Nous avons pu les mettre en ligne en 2 heures. Il s’agit non seulement de l’un des nombreux centres de données britanniques, mais aussi de n’importe quel centre de données dans le monde ».
etiCloud a également enregistré des améliorations considérables en termes de performances et de satisfaction globale des clients grâce à IBM. Les avantages spécifiques incluent :
Wilson McKendrick a constaté les avantages suivants de sa collaboration avec etiCloud :
Grâce à l’infrastructure mise en place par etiCloud, Wilson McKendrick ne perd plus un temps précieux à attendre que les problèmes informatiques soient résolus. Mark Wilson conclut : « Les gens achètent auprès de leurs homologues, et l’expérience et le service globaux que nous recevons de tout le monde chez etiCloud sont excellents. »
Aujourd’hui, etiCloud continue de prospérer aux côtés d’IBM, en s’appuyant sur des capacités technologiques avancées pour stimuler l’innovation et fournir un service exceptionnel à ses clients.
Fondée en 2015 et située au Royaume-Uni, etiCloud a développé son activité en plaçant les clients au cœur de tous ses processus et opérations. La plateforme de lieu de travail Agile numérique d’etiCloud aide les clients à améliorer leur agilité numérique en permettant au personnel de travailler en toute sécurité n’importe où et à tout moment.
Avec plus de 10 ans d’excellence dans les secteurs en matière de temps de fonctionnement, de fiabilité et d’assistance client, les technologies IBM Cloud continuent de délivrer la sécurité, le contrôle et des performances dédiées, à un locataire unique.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et IBM Cloud sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
VMware, le logo VMware, VMware Cloud Foundation, VMware Cloud Foundation Service, VMware vCenter Server et VMware vSphere sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres juridictions.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.