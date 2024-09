Depuis la mise en œuvre de sa nouvelle solution IBM, Enztec a pu accélérer et améliorer considérablement ses processus de recherche.

Watsonx.ai a permis aux chercheurs du fabricant d’automatiser le filtrage des publications médicales. Les publications sélectionnées sont ensuite traitées, enregistrées et résumées par Watson Discovery.

Les chercheurs d’Enztec peuvent désormais réaliser le processus d’évaluation des publications en quelques heures seulement au lieu de plusieurs jours, ce qui se traduit par un gain de productivité de plus de 500 %.

Les chercheurs peuvent également rechercher davantage de publications et offrir une plus grande couverture des résultats de la recherche. Plus important encore, ils peuvent obtenir rapidement des informations qui permettent à Enztec d’identifier les risques et pannes potentiels des appareils le plus tôt possible.