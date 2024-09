Avec les bons outils maintenant en place, ENYSE est en mesure de répondre à ses obligations en matière de développement durable tout en apportant de nouvelles améliorations. En particulier, le client a pu réorienter une grande partie de ses efforts de test vers une stratégie virtuelle en utilisant à la place des jumeaux numériques, ce qui a supprimé les contraintes de temps, de fabrication et de coûts carbone liées aux tests sur site en conditions réelles.

De plus, grâce à la visibilité et au suivi par étapes de la solution, l’organisation peut mieux réutiliser les conceptions et les composants individuels pour de nouveaux projets, ce qui permet d’accélérer la commercialisation et de réduire encore davantage les déchets. En outre, les capacités de reporting du logiciel IBM fournissent à ENYSE une documentation claire et des données de test qui facilitent la gestion de sa conformité avec les différentes normes auprès des auditeurs et des parties prenantes.

Enfin, les équipes de conception d’ENYSE ont été satisfaites des capacités de collaboration offertes par le logiciel IBM Engineering. L’environnement Web permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux conceptions et à la documentation depuis n’importe quel endroit, sous réserve, bien entendu, de disposer des autorisations nécessaires. Et cette commodité a permis de faciliter le télétravail, la collaboration avec les fournisseurs extérieurs et la communication globale entre les équipes et les sites au sein d’ENYSE.