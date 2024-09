Option de reporting par défaut pour IBM ELM. Consolidez rapidement et facilement les données provenant de diverses sources dans vos outils et domaines de projet. La solution est constituée de 3 composants : le générateur de rapports, le composant de collecte de données et le moteur de requête de cycle de vie. Jazz Reporting Service est inclus lorsque vous achetez IBM Engineering Lifecycle Management.

Données d’ingénierie

Vous aide à visualiser, analyser et obtenir des informations à partir des données du cycle de vie de l’ingénierie. Grâce à une compréhension approfondie des relations entre les données du cycle de vie, les équipes d’ingénierie peuvent prendre des décisions plus efficaces et plus rapides. Engineering Insights déverrouille vos données d’ingénierie à partir de divers outils de cycle de vie et aide votre organisation à maintenir et à démontrer sa conformité avec les normes réglementaires et sectorielles.