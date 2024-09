Emnotion Ltd.

Emnotion a comparé le prix, la qualité des données et le niveau de service de plusieurs fournisseurs d’informations météorologiques avant d’opter pour The Weather Company. « Nous avons examiné comment gérer au mieux notre budget tout en gardant à l’esprit la nécessité de disposer de données de très grande qualité », explique M. Shapira. « Ensuite, nous avons rencontré l’équipe IBM, expliqué notre solution et nous sommes rapidement devenus un client d’IBM. Désormais, nous travaillons avec des données de la plus haute qualité, nous ne sommes pas limités par les frontières géographiques et nous offrons un service cohérent. La stabilité est extrêmement importante pour nous. »

Alors que la plupart des fournisseurs ne proposent que des informations régionales ou nationales et souvent peu fiables, The Weather Company exploite l’un des réseaux d’observation météo ayant la plus haute résolution. Grâce aux données de 250 000 stations météo personnelles et d’autres sources traditionnelles, The Weather Company fournit à Emnotion des analyses fiables et exploitables. La solution fournit les conditions en cours et des prévisions, des prévisions saisonnières et intra-saisonnières, des indices sur le mode de vie, les événements climatiques sévères et l’historique des données météorologiques pour n’importe quel point de la planète, le tout par le biais d’API de données météorologiques sur l’infrastructure IBM Cloud, avec le soutien des capacités de centres de données mondiaux.

En appliquant ses algorithmes et sa méthodologie propriétaires aux données de The Weather Company, Emnotion peut cibler n’importe quel site rural ou urbain et générer des analyses détaillées de ses conditions météorologiques et hydrologiques, y compris des scénarios de développement d’événements. Les utilisateurs finaux reçoivent les analyses par le biais d’un portail sur un dispositif mobile ou de bureau sur le cloud privé de l’entreprise, sans avoir besoin d’investir dans du matériel ou des dispositifs IdO. Ils ont essentiellement accès, pour un tarif abordable, à une station météorologique virtuelle qui fournit des prévisions à court, moyen et long terme, avec une personnalisation en fonction des risques liés au climat.

M. Shapira explique que la possibilité de recevoir des informations météorologiques actualisées spécifiques à leurs parcelles et protocoles de culture peut particulièrement faire la différence pour les petits exploitants. Grâce à ces informations, ils peuvent gérer de manière proactive tous les aspects de leurs opérations, y compris la plantation de semences, la planification de l’irrigation et la pulvérisation des pesticides. « Grâce à une planification et à une atténuation plus efficaces des risques, les petits agriculteurs peuvent enfin atteindre la durabilité et accroître leurs profits, » explique-t-il.

Emnotion aide également les ouvriers du bâtiment dans les zones urbaines. Grâce aux alertes SMS, le système avertit automatiquement les ouvriers avant que des vents extrêmes, la chaleur et d’autres conditions météo dangereuses ne surviennent sur leurs chantiers, les invitant à se protéger eux-mêmes, les personnes à proximité et les équipements. Ils peuvent également mieux planifier les livraisons, ainsi que les projets impliquant des matériaux sensibles aux intempéries, tels que le béton et la peinture.