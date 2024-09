A tel point que Vision 2030, le plan stratégique du pays pour la croissance économique et sociétale, stipule que les données provenant de secteurs réglementés (finance, santé, gouvernement, pétrole et gaz, éducation et assurances) doivent résider dans des centres de données situés sur le territoire national.

Edarat Group, un fournisseur de centres de données et de technologies de l’information et de la communication (TIC) dont le siège se trouve en Arabie saoudite, connaît parfaitement cette obligation. Fondée en 2004, l’entreprise est spécialisée dans le conseil en informatique, l’ingénierie des centres de données, les villes et les bâtiments intelligents (IdO), la relocalisation des centres de données et la migration des workloads. En 2014, l’entreprise a lancé un nouveau segment d’activité en tant que fournisseur de services de cloud privé local.

« Nous avons été parmi les premiers à l’adopter », déclare Jihad Nehme, consultant principal et responsable des services cloud chez Edarat Group. « A l’époque, le cloud n’était pas réglementé en Arabie saoudite et les entreprises hésitaient à y faire migrer les centres de données de leurs clients. Au début, nous proposions principalement un service de reprise après sinistre. Au fil des années, la réglementation est entrée en vigueur, et l’intégration de la souveraineté des données s’est imposée. De nombreuses personnes utilisaient des services de cloud public et devaient les faire migrer dans leur propre pays. C’est à ce moment que nous avons commencé à nous développer. »

Heureusement, l’Edarat Group était tout à fait prêt à relever le défi. « Nous sommes enregistrés en tant que fournisseur de services cloud de classe C auprès de la Communication Information Technology Commission (CITC) – une agence de gouvernance saoudienne – et l’autorité de régulation des services cloud », explique M. Nehme. « Il s’agit de la classe de sécurité la plus élevée, qui nous permet d’être en relation d’affaires avec tous les secteurs publics et privés habilités à traiter des données à diffusion restreinte, secrètes et top-secrètes. »