Grâce à Watson AI, Dubber AI traduit automatiquement les appels téléphoniques et les vidéoconférences en texte et attribue à chaque conversation une note positive, neutre ou négative en fonction du ton et du type de langage utilisés lors de l'appel. Les utilisateurs de la plateforme peuvent ensuite explorer ces données à l'aide de simples recherches par mots clés ou alimenter des tableaux de bord personnalisés avec du contenu pertinent.

La solution peut même mettre en place des notifications automatiques pour les mots-clés qui pourraient nécessiter une action immédiate. Imaginez un système d'appel pour une banque - ou toute autre entreprise exigeant aucun temps d'arrêt - qui préviendrait automatiquement les superviseurs si l'expression « hors ligne » était prononcée lors d'une conversation avec un client. En analysant la fréquence des termes utilisés, d'autres détails importants peuvent apparaître.

« "Nous travaillions avec une grande entreprise automobile au Royaume-Uni », se souvient M. McGovern, « et dans les semaines qui ont suivi l'utilisation de Dubber, ils ont identifié un certain nombre de lacunes en matière de conformité concernant les transactions en espèces, qui auraient pu avoir un impact profond sur l'entreprise. Lorsque des phrases non conformes du type « Passons hors ligne » ou « Je vous envoie un message directement » sont retenues comme schémas, il est facile d'identifier où le comportement des employés et des clients enfreint les politiques de l'entreprise et de conformité.

IBM Watson Speech to Text supervise les tâches de transcription du service, tandis que IBM Watson Tone Analyzer et IBM Watson Natural Language Understanding offrent une visibilité supplémentaire sur les données sous-jacentes contenues dans ces conversations.

« Nous voulions associer l'enregistrement des appels de Dubber, intégré à l'IA de Watson, à l'infrastructure d'un réseau de télécommunications ou d'une solution de communications unifiées, le tout au prix d'une fonctionnalité », explique M. McGovern. « À un prix que les entreprises et les gouvernements trouvent raisonnable. »

Pour mettre en œuvre Dubber AI, l'entreprise se coordonne avec les fournisseurs de télécommunications du monde entier, ce qui permet aux utilisateurs d'activer l'outil dans le cadre de leur plan d'appel ou de vidéoconférence. Et pour rationaliser cette prestation de services globale, ainsi que la technologie IBM sous-jacente, Dubber utilise un accord de solution intégrée IBM Embedded Solution Agreement (ESA). « L'ESA me facilite la vie », ajoute McGovern. « Simplicité car je n'ai qu'un seul contrat pour le monde entier. Si je vais dans un nouveau pays, je ne reprends pas à zéro. »