Drugs.com (lien externe à ibm.com) a été créé en 2001, lorsque son fondateur a acheté le nom de domaine et élaboré un plan pour l’entreprise. « Le modèle consistait à interclasser les informations médicales les plus précises et les plus éthiques provenant des sources les plus sûres, afin de créer la ressource médicale indépendante la plus complète et la plus fiable sur Internet », explique Paul Wager, directeur des opérations de Drugs.com.

Il poursuit : « Notre modèle est basé sur le retour publicitaire et nos contenus demeurent totalement impartiaux. Nous avons gagné un avantage au fil des ans en ayant une incroyable profondeur d’informations et des normes éthiques élevées. »

En fait, Drugs.com compte plus de 50 millions d’utilisateurs chaque mois, dont la majorité se trouvent aux États-Unis. Parmi ces utilisateurs figurent à la fois des patients et des professionnels de santé, et de nos jours, ils peuvent faire bien plus que se renseigner sur les médicaments. Ils peuvent également accéder à un vérificateur d’interaction pour les personnes à qui plusieurs médicaments ont été prescrits, ainsi qu’à un identificateur de médicament, qui fournit des images actuelles de médicaments à la demande. « En prenant tout cela en considération, nous avons le potentiel de produire des centaines de millions de pages », déclare Paul Wager.

Les informations fournies par Drugs.com proviennent de diverses sources, notamment de la plateforme IBM® Micromedex® with Watson® . Tout le contenu est révisé et modifié par des professionnels de la santé avant d’être stocké sur des serveurs IBM Cloud Bare Metal dédiés situés dans le centre de données IBM de Dallas, au Texas.

Andre Sencioles, administrateur système chez Drugs.com, explique : « Nous utilisons IBM Cloud Bare Metal Servers pour nos principaux serveurs de production, car nous avons besoin des performances les plus dédiées et les plus stables possibles. Certains des services de soutien adjacents s’exécutent sur des machines virtuelles IBM en raison de leur flexibilité et de leurs coûts réduits. »

En 2020, après près d’une décennie sur l’infrastructure IBM Cloud, l'entreprise Drugs.com a constaté qu’elle approchait de la capacité maximale de ses serveurs dédiés pendant les heures de pointe. Elle a facilement remédié au problème en migrant vers un autre centre de données, un processus simple et direct selon Andre Sencioles. « Et avec les nouveaux serveurs, dit-il, nous avons beaucoup de place pour nous développer. Nous avons pratiquement doublé les performances de chaque serveur lorsque nous avons migré vers le nouveau centre de données. »