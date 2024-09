La plupart des applications métier de Devereux sont exécutées à partir du centre de données de l’entreprise à King of Prussia, en Pennsylvanie, et sont accessibles sur son réseau national à fibre optique layer 2.

Les systèmes de dossiers médicaux informatisés et de suivi des incidents de Devereux sont essentiels à ses opérations et à sa mission. Ces outils permettent à l’organisation de stocker ses dossiers médicaux en toute sécurité et d’aider les médecins, les infirmiers, le personnel éducatif, les aides-soignants et les contractuels à partager leurs rapports et leurs notes, mais aussi à fournir des services de documentation et à faire un suivi de l’évolution de l’état des patients.

« La communication entre les personnes impliquées dans la prise en charge de nos patients est essentielle pour les résultats des traitements », déclare Tom Shurer, vice-président des ressources d’information de Devereux Advanced Behavioral Health. « Nous sommes responsables de la sécurité et du bien-être des personnes que nous prenons en charge et de leurs familles. Nous devons surpasser les attentes et contrôler les risques découlant d’éventuelles perturbations dans la disponibilité de ces systèmes. »

Avant de déployer IBM SevOne NPM, et en réponse à l’insatisfaction des utilisateurs quant aux performances des principales applications métier, Devereux a fait appel à un tiers pour réaliser une évaluation de l’infrastructure. Devereux a également lancé un examen de quatre solutions de suivi des performances, dont l’opérateur en place.

M. Shurer et David Sutton, ingénieur système, ont déclaré qu’ils avaient besoin d’une solution de surveillance qui les aiderait à être plus proactifs dans la détection des problèmes de performance du système.

« Nous avons été confrontés à un problème incroyablement difficile dans la gestion de nos systèmes », explique M. Sutton. « L’un de nos volumes SAN a manqué d’espace en raison d’une croissance anormale de la base de données, ce qui a entraîné trois heures d’interruption. »

L’équipe avait également du mal à générer des rapports de performance réseau efficaces, ce qui compliquait l’intégration de nouvelles technologies.

« Nous avions des difficultés à surveiller de manière proactive nos systèmes informatiques critiques », explique M. Shurer. « Nous devions trouver une solution de surveillance qui aurait fait partie intégrante de notre workflow informatique quotidien et qui nous nous aurait aidés à identifier et à résoudre les problèmes avant qu’ils ne prennent trop d’ampleur.