L’équipe NetOps de Spark a défini trois critères clés pour une nouvelle solution NPM :

Une collecte de données plus complète : couverture complète, précise et normalisée de tous les types de données provenant du réseau, de machines et de l’expérience utilisateur, notamment les flux, les journaux, les indicateurs et les métadonnées, avec l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour répondre aux futures exigences.

Visibilité accrue sur le réseau : vue en temps réel et de bout en bout de l'ensemble de l'infrastructure du réseau de l'entreprise et des opérations informatiques à partir d'un prisme unique – le tout automatisé, sans assemblage manuel de jeux de données ou de rapports disparates.

Amélioration des rapports présentés aux clients : des rapports de performance précis, intelligents et en temps opportun pour documenter le respect des accords de niveau de service et d'autres indicateurs de performance, mais aussi faciliter la communication et la collaboration (qui favorisent la satisfaction et la fidélisation des clients).

L’équipe Spark chargée du projet a procédé à une évaluation approfondie et rigoureuse de plusieurs solutions NPM de pointe, dont IBM SevOne NPM. Chacune des autres solutions a échoué pour des raisons telles qu’une collecte de données insuffisante, des rapports trop compliqués et une visibilité limitée du réseau. En outre, aucun de ces produits n’offrait l’évolutivité et la flexibilité dont Spark avait besoin.

La solution IBM SevOne NPM quant à elle remplissait tous les critères que l’équipe avait définis. Elle offrait une collecte de données très complète, une visibilité du réseau de bout en bout et des rapports intuitifs. Grâce à sa flexibilité supérieure et à son évolutivité illimitée, la solution IBM SevOne NPM a été capable de s’adapter à l’évolution de l’activité de Spark et à ses besoins en matière de NPM.

IBM SevOne NPM étant arrivée en tête du test d’évaluation, l’équipe de Spark a décidé de la soumettre à un « baptême du feu ». Cela s’est fait sous la forme de preuves de concept (POC) avec certaines des équipes les plus exigeantes et les plus critiques de Spark, notamment les groupes de réseau de niveau 2 et 3, ainsi que les équipes NetOps sénior. Chacune des POC a été un franc succès, avec des commentaires très positifs à la clé et une forte acceptation par les utilisateurs dans tous les domaines.

« Les évaluateurs étaient très peu complaisants et n’avaient pas été enthousiasmés par certains des outils que nous avions déjà testés avec eux », fait remarquer Graham Prowse, responsable DevOps pour Spark et chef de ce projet. « Toutes les équipes ayant donné un avis favorable sur la solution SevOne, nous savions à quoi nous en tenir. »