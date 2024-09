Pour mieux soutenir sa vaste communauté de développeurs internes (près de 700 pour z Systems sur un total d’environ 1 500 développeurs et analystes métier associés) et garantir une plateforme de développement z Systems stable et fiable, la Danske Bank a effectué une mise à niveau vers la dernière offre IBM Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz). Il s’agit d’un ensemble complet d’outils fondamentaux, conçus pour améliorer l’efficacité de la création et de la maintenance d’applications pour les environnements IBM z/OS. Avec un modèle de livraison continue qui offre des améliorations supplémentaires sous forme de mises à jour mensuelles, ADFz aide également les environnements z Systems à suivre le rythme des dernières fonctionnalités et approches.

ADFz comprend les outils suivants : IBM Developer for z Systems, qui fournit des outils de productivité pour le développement d’applications ; IBM Debug Tool for z/OS, un outil de débogage interactif au niveau du code source pour les applications compilées ; IBM Fault Analyzer for z/OS, qui rassemble des informations en temps réel pour aider les développeurs à comprendre les arrêts anormaux des applications ; IBM File Manager for z/OS, qui offre un traitement amélioré des fichiers lors de l’utilisation d’ensembles de données sur z Systems ; et IBM Application Performance Analyzer for z/OS, qui indique comment les applications utilisent les ressources disponibles.

« L’avantage d’ADFz et d’IBM Developer for z Systems, c’est que presque tout ce dont nous avons besoin pour fournir rapidement des logiciels se trouve dans une seule interface », explique M. Jensen « Nous pouvons gérer l’ensemble du cycle de vie du logiciel z Systems, du développement aux tests, en passant par la documentation et le dépannage, le tout dans un environnement convivial et rapidement accessible aux développeurs qui découvrent z Systems. Cela favorise une rapidité et une efficacité accrues, et contribue à rapprocher le développement de z/OS du développement d’autres plateformes telles que .NET. C’est particulièrement important lorsque nous accueillons de nouveaux développeurs dans l’équipe, et cela facilite la création et l’exécution d’applications hybrides qui utilisent des services COBOL ou CICS combinés à un nouveau front-end Web. »

La Danske Bank a développé son propre outil de test unitaire et a pu l’intégrer à son environnement IBM Developer for z Systems, ce qui permet un processus fluide du développement aux cas de test, en passant par les tests unitaires et l’ajout de la logique métier, jusqu’au passage en production.

« À ce stade, nous disposons des outils d’analyse et de débogage permettant de suivre et de comprendre les erreurs », explique M. Jensen. « L’ensemble du processus est plus rapide et plus intuitif dans IBM Developer for z Systems, avec un accès facile aux nouveaux outils que nous avons développés. Par exemple, nous disposons d’un outil appelé Application Diagnostic Systems. Il utilise l’API Fault Analyzer pour extraire les vidages de système du mainframe, ce qui permet de les ouvrir directement dans l’IDE. Vous pouvez voir l’état du programme en production et son historique dans cet environnement, consulter sa criticité, savoir si vous avez l’autorisation d’apporter des modifications et ajouter des commentaires ou des notes afin d’informer les autres utilisateurs des problèmes.

M. Poulsen ajoute : « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les laboratoires IBM, notamment pour les encourager à intégrer nos fonctionnalités développées en interne dans les outils IBM. Il s’agit d’une excellente relation bidirectionnelle, et nous apprécions cette collaboration. »

Alors que les transactions principales et les informations sur la clientèle résident sur la plateforme z Systems, les services front-end sont souvent hébergés sur d’autres plateformes. En proposant des environnements graphiques similaires pour gérer le développement et les tests des deux côtés, la Danske Bank contribue à réduire les obstacles potentiels à la collaboration.

« Nous sommes également en train de migrer notre code COBOL et PL/1 d’anciens référentiels vers Rational Team Concert », commente M. Jensen. « Cela permettra d’éliminer les limites du développement parallèle et d’inciter une nouvelle génération de développeurs à travailler avec des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves, sans subir le choc culturel du travail sur écrans verts ! »

Les outils d’ADFz jouent un rôle clé dans le maintien des performances optimales de l’environnement z Systems à tout moment, comme l’explique M. Jensen : « Nous utilisons les outils IBM pour contrôler les performances et la disponibilité de tous les environnements, des systèmes CICS en back-end jusqu’au développement. En plus de cela, en tant que propriétaires d’outils, nous avons créé d’autres systèmes de surveillance à l’aide de certaines des API IBM. Par exemple, ce matin même, une partie de l’outil de débogage était en panne, et notre système de surveillance nous a permis de réagir et de résoudre la situation rapidement, au lieu d’attendre qu’un client interne nous informe du problème.

« Nous surveillons également les Problem Determination Tools pour savoir ce qui se passe dans l’ensemble de l’environnement z Systems. Les API se connectent à notre interface Java, la Remote Application Platform (RAP) d’Eclipse, qui fournit des tableaux de bord faciles à interpréter contenant des indicateurs de performance clés. »